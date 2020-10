Konkurs za stipendije Najbolji iz jugoistočne Evrope

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Erste banka podržaće i ove godine program razvoja i obrazovanja za talentovane studente iz regiona, Najbolji iz jugoistočne Evrope /Best of South-East/, koji nudi mogućnost jednosgodišnjih stipendija u visini do devet hiljada EUR.

Program Best of South-East, koji sprovode Steiermarkische Sparkasse Bank i Univerzitet u Gracu, namijenjen je studentima završne godine osnovnih i postdiplomskih studija sa akreditovanih univerziteta iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije, kao i studentima iz ovih država koji već studiraju u Austriji.

Najboljih sedam kandidata iz regiona očekuje jednogodišnja stipendija u iznosu do devet hiljada EUR.

„Program studentima pruža priliku da steknu međunarodno radno iskustvo i omogućava im dalje usavršavanje, te im na taj način olakšava početak profesionalnog puta“, navodi se u saopštenju.

Za program se mogu prijaviti studenti pravnih nauka, ekonomije, tehničkih fakulteta, metalurgije i geologije, te koncertnog i operskog pjevanja, sa akreditovanih univerziteta.

„Studenti trenutno moraju biti na završnoj godini osnovnih studija, da počinju specijalističke studije ili su već na njima, da imaju odlično znanje engleskog i dobro znanje njemačkog jezika i visok prosjek na studijama”, rekli su iz Erste banke.

Rok za studente ekonomije i prava da pošalju online aplikaciju sa kompletnom dokumentacijom na konkurs za stipendije na Univerzitetu u Gracu je 4. decembar.

“U sklopu programa stipendisti imaju pravo na stipendiju u visini do devet hiljada EUR, koja pokriva mjesečni džeparac do 750 EUR, školarinu Univerziteta u Gracu, registraciju pri Univerzitetu u Gracu, intenzivan kurs njemačkog u univerzitetskom jezičkom centru Treffpunkt Sprachen, kao i troškove raznih društvenih i kulturnih događaja, u zavisnosti od epidemiološke situacije”, dodaje se u saopštenju.

Studenti koji osvoje stipendije biće u prilici da, tokom jednogodišnjeg boravka u Gracu, prođu obuku ili praksu u Steiermarkische Sparkasse Bank ili drugom štajerskom preduzeću. Odabrani predmeti na Univerzitetu u Gracu zaokružiće akademsku obuku i obrazovanje studenata.

Studenti tehničkih fakulteta mogu se prijaviti za stipendije do 1. decembra. U sklopu programa stipendisti imaju pravo na stipendiju do devet hiljada EUR koja obuhvata mjesečni džeparac od 750 EUR, registraciju i školarinu na Tehničkom univerzitetu u Gracu, različite društvene i kulturne aktivnosti, ako ih dozvoli epidemiološka situacija.

Rok za prijavu na konkurs za stipendije za studente metalurgije/geologije traje do 21. decembra. U sklopu programa stipendisti imaju pravo na stipendiju koja obuhvata mjesečni džeparac od 750 EUR, školarinu za program mobilnosti na Univerzitetu za rudarstvo, metalurgiju i geologiju (Montanuniversität Leoben), mogućnost samostalnog organizovanja dvomjesečne prakse ili stažiranja, u julu i avgustu.

Konkurs za studente muzike, smjer pjevanje za stipendiju na Umjetničkoj akademiji u Gracu za školsku godinu 2021/22/23 biće uskoro objavljen.

Više detalja o uslovima i detaljni postupak prijave dostupan je na https://www.erstebank.me/sr_ME/footer-stanovnistvo/o-banci/program-best-of-south-east.