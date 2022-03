Konjević uputio inicijativu za kontrolno saslušanje ministara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP), Raško Konjević, uputio je inicijativu za kontrolno saslušanje ministara Milojka Spajića, Jakova Milatovića i Aleksandra Stijovića, o preduzimanju mjera povodom enormnog povećanja cijena goriva i većeg broja proizvoda i usluga, i dramatičnog stanja u poljoprivredi.

Konjević, koji je predsjednik SDP-a, inicijativu je uputio predsjedniku Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Vladimiru Jokoviću.

U inicijativi se navodi da se SDP već pet godina zalaže za smanjenje enormno visokih akciza na gorivo i da je bilo političke volje i bivše i odlazeće Vlade ovaj problem bi se riješio dok su cijene na berzi bile niske, tako da danas ne bi imali ovako snažan inflatorni udar.

“Nažalost ni ministri Spajić, ni Milatović nijesu podržali taj predlog, a ostali su nijemi i poslije protesta organizovanih ispred sjedišta njihovih ministarstava, a od sjednica Vlade i brige za građane im je očigledno bila bitnija kampanja za lokalne izbore”, navodi se u inicijativi.

Konjević je naveo da su građani Crne Gore suočeni i sa visokom inflacijom, povećanjem cijena hljeba, ulja, brašna, mesa i povrća, sa povećanjem cijena usluga prevoza, sa ogromnim rastom cijelog niza usluga.

“Sve ovo značajno utiče na njihovu egzistenciju poslije dvije krizne godine izazvane koronavirusom. Takođe, hiljade radnih mjesta su ugrožene, u gotovo svim sektorima koji su pogođeni rastom cijena goriva”, rekao je Konjević.

On je apostrofirao i dodatni problem sa kojim se suočavaju crnogorski stočari zbog nerentabilnosti proizvodnje mlijeka, kao i činjenice da nećemo koristiti sredstva iz IPARD programa, prvi put od kad taj mehanizam pretpristupne podrške postoji i time izgubiti desetine miliona EUR za podršku poljoprivredi.

“Umjesto bavljenja problemima poljoprivredne proizvodnje resorni ministar obilazi egzotične afričke destinacije o trošku poreskih obveznika”, navodi se u inicijativi Konjevića.

On je naveo da zbog svega toga smatra da je izuzetno važno da se u hitnom roku organizuje kontrolno saslušanje resornih ministara čime bi dobili jasan odogovor na pitanja što je izvršna vlast uradila kako bi spriječila rapidan pad standarda građana.

Konjević je podsjetio da je tim povodom zatraženo i održavanje posebne sjednica Odbora, ali i Skupštine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS