Konferencija o plavoj ekonomiji sjutra u Budvi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Konferencija o plavoj ekonomiji pod nazivom Inovacije za održivo korišćenje morskih i pomorskih resursa u našim morima, koju organizuje Privredna komora (PKCG), počeće sjutra u hotelu Splendid.

Konferencija, koja se organizuje u okviru Plave nedjelje, trajaće tri dana i održavati se uživo i online.

Iz PKCG su objasnili da se događaj realizuje kroz tri projekta Evropske unije (EU) u kojima ta privredna asocijacija učestvuje kao partner.

To su BLUEfasma, finansiran od Interreg MED programa i BLUEAIR i SHIPMENTT Plus, finansirani kroz Interreg ADRION program.

„Kroz panel diskusije panelisti će nastojati da daju odgovor na ključno pitanje kako možemo koristiti plavu ekonomiju, morske i pomorske resurse da podstaknemo ukupni ekonomski rast Crne Gore i drugih zemalja u jadransko-jonskom i mediteranskom području“, kazali su iz PKCG.

Konferencija ima za cilj da obezbijedi transfer, integraciju i kapitalizaciju rezultata postignutih u projektima koji se trenutno sprovode širom Mediterana, koristeći ih za nadogradnju budućih aktivnosti i obezbjeđivanje njihove dugoročne održivosti u transnacionalnom kontekstu.

„Osim toga, događaj će unaprijediti institucionalne kapacitete jadransko-jonske oblasti u definisanju zajedničkog pristupa implementaciji S3 politike plavog rasta na makro-regionalnom nivou“, dodaje se u saopštenju.

Tokom događaja posebna pažnja će biti posvećena razmatranju različitih plavih projekata realizovanih širom jadradnsko-jonskog i mediteranskog područja, kao i razmjeni najboljih praksi i preporuka za pokretanje i jačanje sinergija u oblasti plavog rasta, kako unutar zemlje, tako i sklapanjem novih partnerstava sa institucijama i organizacijama iz drugih država.

