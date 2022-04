Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija (UNWTO) završila je projekat pod nazivom Oporavak turizma u Crnoj Gori nakon covid-19, kroz koji je potvrđeno da je ključ u marketingu i promociji destinacije.

Nakon višemjesečne situacione analize i sagledavanja turističkih potencijala Crne Gore, formulisan je izvještaj sa preporukama koje se tiču daljeg oporavka destinacije.

“Projekat je urađen u saradnji između eksperata iz UNWTO i predstavnika Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja. Inputi na osnovu kojih je rađjen elaborat dobijeni su uglavnom posredstvom Privredne komore, kao i od brojnih stejkholdera iz prije svega privatnog sektora”, navodi se u saopštenju.

Projekat je zaključen trodnevnom obukom koju je sproveo UNWTO.

Dominantne teme obuke su bile marketing destinacije i statistika, kao metod upravljanja destinacijom.

Realizaciju obuke je, pored UNWTO eksperata, iskoordinirala i generalna direktorica Direktorata za razvojne politike u turizmu, Aleksandra Gardašević-Slavuljica.

Ona je kazala da su se u post-covid eri jasno izdiferencirali novi turistički trendovi.

“Bilo je zahtjevno učestvovati u ovakvom projektu, ali i velika satisfakcija. Projekat je potvrdio stavove iznijete i u Strategiji razvoja turizma Crne Gore do 2025.godine na kojoj smo takođe radili zajedno sa UNWTO. I kroz ovaj projeakt je potvrđeno da je ključ u marketingu i promociji destinacije. Crna Gora nije globalno prepoznata pa je pored brojnih izazova, ovo jedan od prioritetnih na kome moramo raditi”, rekla je Gardašević-Slavuljica.

UNWTO ekspert, Maurici Carbo, je istakao neskriveno zadovoljstvo zbog zajedničkog uspjeha projekta.

”Radili smo neumorno sa crnogorskim turističkim timom i nadam se da će turistička privreda, kao i Nacionalna turistička organizacija, prihvatiti brojne preporuke koje su sadržane u projektu. Crna Gora je neistraženi evropski dragulj. Vjerovali ili ne, ne zna se mnogo o vašoj destinaciji i morate promijeniti pristup marketingu i promociji”, naveo je Carbo.

Ovaj projekat je još jedan dokaz intenzivne i bliske saradnje Direktorata za razvojne politike u turizmu i UNWTO-a, krovne svjetske turističke institucije.

U planu je nastavak intenziviranja saradnje.

