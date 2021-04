Kašćelan predložio Skupštini novi set mjera podrške

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Gradonačelnik Prijestonice Cetinje, Aleksandar Kašćelan, uputio je lokalnom parlamentu na odlučivanje predlog odluke o donošenju trećeg seta mjera podrške privrednicima i građanima Prijestonice, kako bi se ublažile posljedice izazvane pandemijom koronavirusa.

„Riječ je o kontinuitetu brige lokalne uprave o građanima i privrednicima Cetinja. Prošle godine je, na predlog lokalne uprave, parlament Prijestonice donio dva paketa mjera podrške, vrijedna više od pola miliona EUR“, navodi se u saopštenju.

Novi set mjera, ukoliko bude usvojen, predviđa oslobađanje plaćanja lokalne komunalne takse po osnovu zauzimanja javne površine do kraja godine, što se odnosi na taksi stajališta, ugostiteljske terase, bilborde, rashladne i izložbene vitrine, štandove i druge pokretne objekte.

„Mjerama je predviđeno i odgođeno plaćanje poreza na nepokretnost za sve građane i preduzeća po zahtjevu obveznika za prvu ratu do 30. septembra, a drugu do 30. novembra“, rekli su iz Prijestonice.

Takođe bi trebalo da bude odgođeno i plaćanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za građane i preduzeća do 31. avgusta, kao i oslobađanje od plaćanja zakupa po obrazloženom zahtjevu.

„Mjera se odnosi isključivo na period kada nije bilo moguće obavljanje djelatnosti“, navodi se u predlogu odluke.

Sva preduzeća i građani koji su u prostorima zakupa ispunjavali radne obaveze imaće pravo na odgođeno plaćanje zakupa do 30. juna.

Predviđeno je oslobađanje poreza na nepokretnost do 90 odsto za sve registrovane poljoprivredne proizvođače, kao i one koji započnu poljoprivrednu proizvodnju u cilju njenog pospješivanja do kraja godine.

U predlogu odluke navedena je i preporuka cetinjskom Vodovodu i kanalizaciji i Komunalnom da oslobode plaćanja usluga za period od 1. aprila do 30. juna restorane, barove, kafiće, butike i druge objekte koji zbog koronavirusa i privremenih mjera ne obavljaju djelatnost, kao i da sa građanstvom sačine sporazume o odgođenom plaćanju na period od 90 dana.

„Preporučeno im je i da ne pokreću postupke prinudne naplate, odnosno da traže odgađanje već pokrenutih postupaka prinudne naplate za realizovanu uslugu obračuna utroška vode i komunalija, te da ne obavljaju obračun zakonskih kamata za preduzeća i građanstvo na period od 90 dana“, navodi se u predlogu odluke.

Predlog odluke o novom setu mjera podrške pred odbornicima trebalo bi da se nađe na prvom narednom zasjedanju Skupštine Prijestonice, koje je planirano u toku ovog mjeseca.