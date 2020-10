Javni poziv za građane do 15. novembra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javni poziv za građane za četvrtu fazu Hiljadu plus biće raspisan do 15. novembra, a ključni uslovi su definisani, saopštio je generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja, Marko Čanović.

On je Pobjedi kazao da je utvrđeno da pet komercijalnih banaka, odnosno Crnogorska komercijalna banka (CKB), NLB, Erste, Podgorička i Lovćen ispunjavaju sve uslove.

Javnim pozivom za banke, koji je trajao od 28. avgusta do 7. septembra, definisani su ključni uslovi koji se odnose na fiksnu kamatnu stopu do 2,99 odsto, period otplate do 20 godina bez obaveznog učešća, dok će obrada kredita iznositi do 0,3 odsto.

Vlada je 11. septembra imenovala Projektni odbor za upravljanje četvrtom fazom Hiljadu plus. Javni poziv za investitore, građane i preduzeća – ponuđače stanova trajao je od 28. avgusta do 18. septembra, a za izgrađene stanove je otvoren sve vrijeme – do završetka realizacije projekta Hiljadu plus.

“Dobitnik vaučera će moći, ukoliko nađe stan na tržištu koji zadovoljava uslove definisane javnim pozivom, da ga kupi kroz ovaj projekat. Ta novina doprinosi znatno većoj ponudi stanova, kao i to da će stambeno pitanje moći da riješe i oni koji žive u opštinama u kojima nema stanova u novogradnji”, naveo je Čanović.

Prije raspisivanja javnog poziva za građane počeće, kako je najavio, i komunikaciona strategija, koja, između ostalog, podrazumijeva i otvaranje kol centra za građane, objavljivanje reklama, bilborda i niz drugih aktivnosti, a sve u cilju informisanja građana o projektu, odnosno o početku raspisivanja javnog poziva.

U projektu Hiljadu plus mogu učestvovati svi građani koji nemaju stan i ispunjavaju propisane uslove. Hipotekarni krediti će se dodjeljivati sljedećim ciljnim grupama: 40 odsto korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30 odsto bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života i 30 odsto ostalim građanima koji ispunjavaju uslove.

“U okviru ciljnih grupa, prioritet u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju imaju samohrani roditelji, odnosno staratelji, osobe sa invaliditetom, domaćinstva čiji je član osoba sa invaliditetom, ili dijete sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici, a u četvrtoj fazi su dodati i zdravstveni radnici kao prioriteti”, kazao je Čanović.

On je dodao da taj projekat omogućava rješavanje stambenih problema po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Vlada je izmijenila odluku o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita građanima radi obezbjeđenja stana u projektu.

“Izmjene su bile neophodne, jer je odlučeno da se korisnicima obezbijedi ponuda stanova u starogradnji, odnosno uključivanje u ponudu izgrađenih stambenih objekata, kako građana tako i preduzeća. Lista osoba koja imaju prioritet u rješavanju stambene potrebe, odnosno dobijanju vaučera, proširena je na osobe zaposlene u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru, imajući u vidu njihov veliki doprinos u borbi protiv pandemije koronavirusa”, saopšteno je iz Vlade.