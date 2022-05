Izglasane mjere za jeftinije gorivo i osnovne životne namirnice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska Skupština usvojila je danas izmjene i dopune zakona kojima se predviđa smanjenje akciza na gorivo i poreza na dodatu vrijednost (PDV) na osnovne životne namirnice.

Za izmjene i dopune Zakona o akcizama je glasalo 49 poslanika, dok je njih 50 glasalo za izmjene i dopune Zakona o PDV-u.

Izmjene i dopune Zakona porezu na nepokretnosti podržalo je 49 poslanika.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je tokom rasprave da se nada da će moći da u ponedjeljak ili u utorak utiču na nove cijene goriva, navodeći da bi cijene bile visoke sve i da država ukine kompletne akcize na gorivo.

“Bojim se da je prošlo vrijeme jeftine hrane i energenata. To je svima za nauk da se time pozabavimo. Uvozno smo zavisni i nijesmo prethodnih 15 do 20 godina ništa uradili”, naveo je Damjanović, prenosi portal Vijesti.

On je dodao da ne isključuje potrebu da se ide na suštinski rebalans budžeta, čim se usvoji tehnički rebalans, što bi, kako je kazao, trebalo da bude do jula.

“Prosto ćemo vidjeti da li možemo sve sopstvenim sredstvima da ispunimo, uz sve moguće deficite koje ćemo imati u budžetu”, poručio je Damjanović.

U ime poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Rakočević kazao je kako vjeruje da će izmjene pomoći građanima i privredi.

Dragan Ivanović iz Socijalističke narodne partije (SNP) rekao je da su građani sa nestrpljenjem očekivali dan kada će se raspravljati o ovim zakonima.

Šef poslanika Kluba Crno na bijelo Miloš Konatar kazao je se nada kako je sada konačno jasno “koliko je šteta nanijela blokada Skupštine”.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša je kazao da danas nema šta da se slavi, jer se izmjene zakona donose sa velikim zakašnjenjem, ističući da će posebno pratiti implementaciju zakona.

