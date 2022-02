Izabrali pet najboljih aplikacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na konkurs za izradu mobilnih aplikacija za Android ili iOS, koji je kompanija M:tel organizovala za srednjoškolce, izabrano je pet najboljih.

Na M:tel app konkursu je učestvovalo 13 gimnazija i stručnih škola.

Prema ocjeni interne komisije, najbolje su bile aplikacije Billy, Memories, Pronadji.me, Augment i 6Sense – Šesto čulo.

Aplikaciju Billy osmilio je tim The Beop iz Gimnazije „Slobodan Škerović”, koji čine Andrej Dlabač, Ilija Ivanov i Aleksa Šćepanović. Mentor je Mladen Janković.

Aplikacija Memories – vaš online dnevnik prozvod je Srednje elektro-ekonomske škole iz Bijelog Polja. Osmilio je tim Proto type, koji čine Stefan Zindović i Marija Bulatović. Mentor je Asim Mahmutović, prenosi Mediabiro.

Iz Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice stigle su tri aplikacije – Pronadji.me, Augment i 6Sense – Šesto čulo.

Aplikaciju Pronadji.me – lost and found, napravio je tim Hacktrick, koji čine Luka Trbović, Nađa Rajković i Balša Jokić. Mentor je Radmila Čogurić.

Aplikaciju Augment osmislio je tim Mystere, koji čine Jovan Popović, Haris Šabotić i Nikola Perišić. Mentor je Jelena Babić.

Tim Mirage koji čine Petar Jovanović, Luka Ljumović i Aleksa Čović, osmislio je aplikaciju 6Sense. Mentor je Danka Markuš.

Pored smart telefona, koji je obezbijeđen za sve članove tima i njihove mentore, pobjeda u ovoj fazi takmičenja omogućila im je i plasman u regionalno finale konkursa pod nazivom Regionalni app izazov, na kojem će učenici biti u prilici da se takmiče sa vršnjacima iz regiona.

Vođa projekta iz M:tela, Nadežda Sredanović, je prilikom uručenja nagrada rekla da su kao kompanija koja podržava sektor obrazovanja veoma ponosni na učenike i njihove mentore, zato što su pokazali posvećenost, znanje, viziju i spemnost na timski rad.

“Zaista je velika satisfakcija kada vaša kompanija motiviše mlade ljude da rade na sebi i razvijaju svoje potencijale, jer je to budućnost svih nas. M:tel daje ozbiljnu podršku razvoju start up ekosistema i ulože značajna sredstva u taj sektor, zato smatramo da je važno da mlade talente prepoznamo na vrijeme i damo im podsticaj na samom početku i uvedemo ih u svijet digitalizacije”, poručila je Sredanović.

Aplikacija Memories, omogućava korisnicima da sve bitne događaje iz života sačuvaju na svom mobilnom uređaju, tako kreirajući arhivu svojih uspomena.

Ideja aplikacije Pronadji.me je bila da se pomogne svima onima kojima je potrebno da im se vrate neki izgubljeni predmeti.

Cilj aplikacije 6Sense je da gluvonijemim osoba približi ono što ljudi oko njih pričaju, dok je svrha aplikacije Augment bolja promocija turizma.

Mentorka Radmila Čogurić iz podgoričke Elektrotehničke škole zahvalila je M:telu, navodeći da kompanija otvara širom svoja vrata i u figurativnom i u svakom drugom smislu.

“Tako je i ovaj put pružila priliku da učenici naše škole, a i ostali iz Crne Gore, pokažu svoja interesovanja i svoju spremnost da učestvuju aktivno u svim potrebama društva. Pokazali su veliko interesovanje i veliki trud a mi, profesori, smo tu da im pružimo podršku. Ulažuću u našu djecu, mi ulažemo u našu budućnost“, zaključila je Čogurić.

