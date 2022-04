Isplata vaučera svim registrovanim poljoprivrednim proizvođačima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede isplatiće sredstva podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz vaučere u iznosu od 200 EUR, na koje imaju pravo nosioci poljoprivrednih gazdinstava upisani u Registar.

Iz Ministarstva je saopšteno da će navedeni iznos građanima biti isplaćen preko jedinstvenog matičnog broja u Prvoj banci za opštine Andrijevicu, Plav, Gusinje, Plužine, Petnjicu, Šavnik i Tuzi.

U svim ostalim opštinama, isplata građanima će se obavljati preko Crnogorske komercijalne banke (CKB).

„Preduzećima će sredstva biti uplaćena preko žiro računa“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo će u tu svrhu bankama dostaviti obavezan set podataka registrovanih poljoprivrednih proizvođača, u šta spadaju ime i prezime, JMBG, mjesto prebivališta-opština, potrebnih da bi se obavila uplata i realizacija navedene podrške korisnicima.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede isplaćuje sredstva podrške poljoprivrednim proizvođačima na osnovu usvojene mjere Vlade.

