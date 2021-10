Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupštinska Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije usvojila je danas zaključke u vezi sa privatizacijom nikšićkih Rudnika boksita, između ostalog da je neophodno ispitati poslovanje podgoričke firme MN Prominent, čiji je osnivač Demokratska partija socijalista (DPS).

Komisija je na osmoj sjednici kontrolisala postupak privatizacije Rudnika boksita.

„Komisija konstatuje da je neophodno ispitati poslovanje preduzeća MN Prominent čiji je osnivač DPS. Osnovna djelatnost tog preduzeća je bila snabdijevanje gorivima i mazivima Rudnike boksita. Kako je u međuvremenu formiran predmet od Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), potrebno je dobiti informaciju dokle se stiglo sa tom istragom“, navodi se u saopštenju Skupštine.

Komisija je zaključila i da kompanija CEAC Holidings limited nije poštovala ugovor o koncesiji, odnosno nije ekspoatisala rudu u skladu sa kvalitetom i standardima “rudarskog plana“ po pitanju količine otkrivke, kada je riječ o površinskim kopovima.

„U tom smislu je od Ministarstva kapitalnih investicija potrebno dobiti informaciju na koji način se koristila i plaćala koncesija u periodu do i nakon 2012. godine. Informacija je potrebna radi utvrđivanja realnog stanja i dalje eksploatacije rudnog bogatstva“, dodaje se u saopštenju.

Komisija je na novoj, devetoj, sjednici počela raspravu u vezi sa kontrolom postupka privatizacije Jugopetrola.

„Termin za nastavak te sjednice biće naknadno određen“, zaključuje se u saopštenju.

