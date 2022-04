IRF posvećen unapređenju ekonomske saradnje Crne Gore i Turske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) je spreman da podrži sve zdrave i održive projekte koje turski investitori realizuju u Crnoj Gori, saopšteno je tokom sastanka menadžmenta te institucije i Asocijacije turskih biznismena i investitora Crne Gore.

Na sastanku, kojem su prisustvovali predsjednik Odbora direktora IRF-a, Velizar Kaluđerović i izvršna direktorica IRF-a Irena Radović, predsjednik Upravnog odbora Asocijacije Ertak Gungor i generalna sekretarka Ipek Ansuk Gungor, saopšeno je da je IRF posvećen unapređenju ekonomske saradnje dvije zemlje.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz IRF-a, bilo riječi o modelima i oblastima unapređenja ekonomskih odnosa između Crne Gore i Turske, posebno jačanja saradnje u oblasti investicija u domenu energetske efikasnosti, energetike, organske proizvodnje, te proširivanja saradnje kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji između IRF-a i Razvojne banke Turske.

Radović je saopštila da je IRF kao lider transformacije crnogorske privrede u održivu i inkluzivnu, otvoren za sve projekte koje su sastavni dio kreditnih linija IRF-a, a posebno onih koji doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji crnogorske ekonomije.

Radović je navela da je IRF u prethodnom periodu finansirao značajne turističke projekte, te da je očekivanje da će se to nastaviti, kao i da prepoznaje potencijal za stimulisanje proizvođačkih i prerađivačkih poduhvata turskih investitora u Crnoj Gori.

Ertak Gungor i Ipek Ansuk Gungor predstavili su aktivnosti i djelovanje organizacije u Crnoj Gori.

Ertak Gungor je saopštio da u Crnoj Gori posluje oko 4,3 hiljade registrovanih turskih kompanija, te da je cilj Asocijacije turskih investitora i biznismena u Crnoj Gori da koordiniraju komunikaciju turskih investitora i države u cilju sveukupnog snaženja crnogorske ekonomije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS