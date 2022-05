Intenzivnija saradnja u cilju ostvarivanju finansijske podrške IRF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) i Unija poslodavaca (UPCG) će u narednom periodu intenzivnije raditi u cilju realizacije finansijske podrške Fonda i promocije privredi, ocijenjeno je na sastanku njihovih predstavnika.

Na sastanku izvršne direktorice i predsjednika Odbora direktora IRF-a, Irene Radović i Velizara Kaluđerovića, sa predsjednikom i generalnom sekretarkom UPCG, Predragom Mitrovićem i Suzanom Radulović, razgovarano je o modalitetima buduće saradnje i finansijske podrške privredi.

Sastanak je, kako je objašnjeno iz IRF-a, organizovan uoči šireg sastanka sa crnogorskim privrednicima, koji će biti održan u junu.

Radović je iskazala zadovoljstvo povodom inicijative reprezentativne organizacije poslodavaca za unapređenje saradnje i korišćenja kreditne podrške IRF-a.

Ona je podsjetila da je IRF u prethodnom periodu postigao najbolji poslovni rezulat u posljednjih deset godina i dodala da se finansijska podrška isključivo realizuje na bazi kvaliteta investicionih projekata i ispunjenja kreditnih uslova, bez selektivnosti.

Prema njenim riječima, IRF je u prethodnoj godini plasirano 210 miliona EUR. U svojoj ponudi ima 38 kreditnih linija, od čega se najveći broj odnosi upravo na podršku preduzetnicima i mikro, malim i srednjim preduzećima.

Radović je kazala da je IRF u prethodnom periodu obezbijedio dodatnih 230 miliona EUR za privredu od međunarodnih kreditora, napominjući i da je poseban fokus podrške usmjeren na zelene i digitalne projekte, žensko preduzetništvo, te finansiranje projekata ranjivih grupa.

„IRF nudi privredi kreditna sredstva po najpovoljnijim uslovima na finansijskom tržišu. Posebno smo usmjereni na početnike u biznisu, mlade preduzetnike, kao i žene u biznisu, pa za ovu ciljnu grupu važe i najpovoljniji uslovi, sa kamatnim stopama od nula do 2,5 odsto“, precizirala je Radović.

Ona je saopštila i da je u ovom kvartalu povećana tražnja za investicionim projektima, što predstavlja pozitivan signal u smislu oporavka privrede.

Mitrović je pohvalio aktivnosti IRF-a na planu profesionalizacije institucije i obezbjeđenja dodatnih finansijskih sredstava.

On je ukazao na važnost unapređenja saradnje između IRF-a i UPCG, posebno apostrofirajući potrebu kreditiranja mikro, malog i srednjeg biznisa u cilju postpanedmijskog oporavka, sa fokusom na ranjive ciljne grupe, kao što su početnici, mladi i žene u biznisu.

Mitrović je istakao neophodnost redovnog dijaloga sa privredom u cilju boljeg razumijevanja potreba privrede, kao i korišćenja finansijskih programa IRF-a.

„Na sastanku je ocijenjeno da je u narednom periodu neophodno definisati modalitete buduće saradnje, kao i prepoznati institucionalne barijere u dijelu unapređenja procedura, elektronskih usluga i digitalnih servisa, koji bi privredi, posebno malom i srednjem biznisu, omugućili lakši pristup izvorima finanasiranja IRF-a“, zaključuje se u saopštenju.

