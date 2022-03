Info dan u cilju podizanja svijesti o značaju potrošačkih prava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Info dan o zaštiti potrošača, koji danas organizuje Ministarstvo ekonomskog razvoja u tržnom centru Delta City, ima za cilj podizanje svijesti građana o značaju potrošačkih prava i njihovom korišćenju.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Jasna Vujović, saopštila je da će taj Vladin resor u toku ove godine imati brojne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o značaju prava potrošača u Crnoj Gori.

“Jedna takva aktivnost je Info day koji se organizuje u Delta City-ju, u sklopu nedjelje posvećene Međunarodnom danu potrošača, 15. marta. Mi smo ga obilježili na način što smo u srednjoj ekonomskoj školi organizovali jednu interaktivnu radionicu”, rekla je Vujović agenciji Mina-business.

Ona je navela da su sa promocijom zaštite potrošača nastavili u Delta City-ju, a u toku narednih dana će imati broje druge događaje, kao što su seminari, radionice i izrada brošura, usmjerene ka podizanju svijesti o značaju prava potrošača, budući da je to tema o kojoj stalno treba razgovarati, ne samo 15. marta nego i tokom čitave godine.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja je u prethodnom periodu donijelo jako veliki broj propisa iz ove oblasti, a uskoro očekujemo dolazak misije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, koja će imati priliku da se uvjeri u sve ono što smo sprovodili u prethodnom periodu, te očekujemo da će rezultat te misije biti i situacija u vezi sa privremenim zatvaranjem pregovaračkog poglavlja u oblasti zaštite potrošača”, precizirala je Vujović.

Info danu, pored predstavnika Ministarstva, prisustvuju i predstavnici Centralne banke, Uprave za inspekcijske poslove, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Centra za zaštitu potrošača Crne Gore.

Glavna tržišna inspektorka u Upravi za inspekcijske poslove (UIP), Marina Radulović, kazala je da je UIP jedna od ključnih institucija kada je u pitanju zaštita potrošača i da se trude da toj oblasti posvete veliku pažnju.

„Zbog stanja na tržištu, naš cilj jeste da svi poslodavci trguju u skladu sa zakonom, a sa druge strane nam je stalo da potrošači budu zadovoljni i da znaju koja su njihova prava i kako da ih zaštite“, rekla je Radulović agenciji Mina-business.

UIP je u tom smislu i oformila Call centar 080 555 555 preko kojeg svakodnevno dobijaju pitanja potrošača i njihove žalbe.

„Zaista u tom dijelu imamo dosta posla i u svakodnevnoj smo komunikaciji sa potrošačima i to nas raduje, jer to znači da su oni svjesni svojih prava“, dodala je Radulović.

Ona je podsjetila da u okviru Uprave postoji nekoliko inspekcija koje se bave zaštitom potrošača.

„Najviše imamo žalbi potrošača u Tržišnoj inspekciji, s obzirom na to da se u tom dijelu bavimo posebno zaštitom potrošača kada su u pitanju proizvodi i usluge. Možemo se pohvaliti da su potrošači u nekih 80 odsto slučajeva riješili slučajeve u njihovu korist“, poručila je Radulović.

Prema njenim riječima, trgovci znaju koje su njihove obaveze, ali to treba da znaju i potrošači.

„Potrošač nema samo prava, već i obaveze, a to znači da kada kupuje neki proizvod treba da bude svjestan koji proizvod kupuje, za koju namjenu i da li mu se sviđa određena boja i veličina. Jer, obično nam se desi da potrošač kupi neki proizvod, pođe kući, i onda nam se žali da bi želio drugu boju i veličinu. Tada trgovac nije u obavezi da mu taj proizvod vrati, već to radi samo iz dobre poslovne prakse“, objasnila je Radulović.

Ona je kazala da Uprava reaguje u onom momentu kada potročač podnese prigovor trgovcu i kada trgovac odgovori negativno. Tada se potrošač obraća UIP-u i inspektor razmatra inicijativu, izlazi na teren i utvrđuje činjenično stanje.

U nekim slučajevma se, kako je navela, desilo i da je trgovac u pravu.

„Bitno je da smo svi svjesni potrošačkih prava, da svi znamo koje su naše obaveze i naravno da trgovci posluju u skladu sa zakonom, što je jedan od osnovih ciljeva UIP-a“, rekla je Radulović.

Šefica službe za zaštitu prava klijenata, kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga u Centralnoj banci (CBCG), Svetlana Đurović, kazala je da zaštita prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga predstavlja jednu od ključnih funkcija CBCG koja utvrđuje osnovanost i u skladu sa ovlašćenjima postupa po svim dostavljenim prigovorima klijenata.

“Klijent kreditne institucije koji nije zadovoljan aktom, radnjom ili nepostupanjem kreditne institucije ima pravo da joj uputi pisani prigovor. Ukoliko kreditna institucija ne odgovori na pisani prigovor klijenta u zakonom propisanim rokovima ili ukoliko ocijeni da je pisani prigovor neosnovan, a klijent ostane na stanovištu da je došlo do povrede njegovih prava može se obratiti CBCG”, objasnila je Đurović.

Za više informacija o svojim pravima CBCG klijenti mogu kontaktirati putem mejla [email protected] i telefona 665-549, a prigovore je moguće uputiti preko sajta potrošač.me, putem aplikacije Centralni informacioni sistem za zaštitu potrošača.

