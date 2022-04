Indeksi u crvenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i veći promet obilježili su sedmicu na Montenegroberzi u kojoj je saopšteno da su prihodi budžeta u martu iznosili 184,1 milion EUR, što je 29,9 miliona ili 19,4 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 2,13 odsto na 776,31 poen, a MONEX 1,47 odsto na 9.899,46 bodova.

Promet je iznosio 20,41 hiljadu EUR i bio je 4,5 odsto viši u odnosu na prošlosedmični. Realizovan je kroz 15 transakcija, a najveći udio u prometu imale su akcije Eurofonda, i to 48,83 odsto.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Branko Krvavac, kazao je agenciji Mina-business da su prihodi u prošlom mjesecu bili iznad plana 34,3 miliona EUR ili 22,9 odsto.

„U poređenju sa martom 2020, prihodi su veći 22,9 miliona EUR ili 14,2 odsto, dok su u odnosu na mart 2019. godine veći 36,6 miliona ili 24,8 odsto“, precizirao je Krvavac.

On je saopštio da prihodi od poreza na dodatu vrijednost (PDV) i akciza nastavljaju da bilježe rast u odnosu na plan, 17 miliona EUR ili 34 odsto, odnosno pet miliona EUR ili 34,4 odsto.

Akcije Luke Bar pale su 9,6 odsto na 24,4 centa, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 4,4 odsto na 86 centi i Plantaža neznatno na 12 centi.

Dionice Elektroprivrede (EPCG) pale su 8,6 odsto na 3,2 EUR.

Iz te kompanije je saopšteno da prosječan martovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 37,13 EUR.

“Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 17,61 EUR, dok je najveća u martu očitana u Tivtu, gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 47,43 EUR”, navodi se u saopštenju.

Kompanija Uniprom podnijela je ove sedmice Privrednom sudu tužbu protiv Elektroprivrede radi naknade štete od preko 17 miliona EUR.

Iz kompanije Uniprom u tužbi su predložili da taj sud, nakon dokaznog postupka, donese presudu kojom se usvaja tužbeni zahtjev i obavezuje EPCG da zbog kršenja ugovorne obaveze naknadi štetu od 17,4 miliona EUR za period od decembra prošle do marta ove godine.

“Obavezuje se EPCG da nadoknadi dalju svakomjesečno utvrđenu i obračunatu štetu, a sve do 31. decembra ove godine – datuma prestanka važenja ugovora o kupoprodaji električne energije od 15. januara prošle godine, sa kamatom počev od dana podnošenja tužbe sudu pa do konačne isplate”, navodi se u tužbi.

Iz Uniproma su u tužbi naveli da šteta koja je nastupila za decembar prošle godine iznosi 949,46 hiljada EUR, za januar ove godine 4,7 miliona EUR, za februar 5,07 miliona EUR i za mart 6,67 miliona EUR.

Akcije Zetatransa i Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera ostale su na prošlosedmičnom nivou od 90 centi, odnosno 6,8 EUR.

Svjetska banka (SB) smanjila je, u novom izvještaju, prognozu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 3,6 odsto.

SB je u novom Ekonomskom izvještaju za region, u koji je agencija Mina-business imala uvid, smanjila dva odsto prognozu rasta crnogorskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za ovu godinu, u odnosu na januarsku od 5,6 odsto.

SB za narednu godinu prognozira rast BDP-a od 4,7 odsto, što je 0,1 odsto manje u odnosu na januarsku prognozu.

BDP je u prošloj godini rastao 12,4 odsto.

Dionice Solane “Bajo Sekulić” rasle su 18,8 odsto na 1,39 EUR, a Sveti Stefan hoteli 2,9 odsto na 3,5 EUR.

Akcije Eurofonda jačale su 16,7 odsto na 0,14 centi.

Ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, saopštio je da bi blockchain tehnologija za tri godine mogla da zauzima oko 30 odsto crnogorske ekonomije i da bude zamajac industrije u Crnoj Gori, sa mogućnošću zapošljavanja oko desetak hiljada ljudi.

On smatra da je, pored turizma i energetike, neophodan novi stub crnogorske ekonomije, a to je, prema njegovom mišljenju, blockchain tehnologija, koja ima potencijal da za vrlo kratko vrijeme napravi revoluciju u crnogorskoj ekonomiji i da se već za tri godine osjeti veliki iskorak u imovinskom stanju građana.

„Mislim da za tri godine blockchain može da zauzima oko 30 odsto crnogorske ekonomije, odnosno da doprinese sa dodatnih 1,5 milijardi do dvije milijarde EUR bruto domaćem proizvodu (BDP)“, rekao je Spajić u intervjuu agenciji Mina-business.

On je, objašnjavajući koliki je to red veličina, kazao da je Vlada od decembra 2020. do kraja marta ove godine kreirala oko 1,2 milijarde EUR dodatne vrijednosti.

“Možete da zamislite koliko bi mnogo veći efekat bio da dodamo još recimo dvije milijarde EUR vrijednosti na ovo povećanje zarada, penzija i socijalnih davanja, koja proizilaze iz realne ekonomije“, rekao je Spajić.

