Indeksi porasli nakon objave zapisnika Fed

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica porasle, jer je zapisnik s nedavne sjednice američke centralne banke pokazao da njeni čelnici smatraju da je ekonomija dovoljno snažna da izdrži dalje povećanje kamata kako bi se suzbila inflacija.

Dow Jones je porastao 0,6 odsto na 32.120 bodova, dok je S&P 500 ojačao 0,95 odsto na 3.978 poena, a Nasdaq indeks 1,51 odsto na 11.434 boda, prenosi Hina.

U fokusu ulagača bila je objava zapisnika s nedavne sjednice Federalnih rezervi (Fed) na kojoj su povećane ključne kamatne stope za 0,5 procentnih poena i sa koje je poručeno da će se kamate i dalje povećavati kako bi se suzbila inflacija.

Zapisnik je pokazao da većina čelnika Fed-a smatra da bi i na sjednicama u junu i julu bilo prikladno povećati kamate za po 0,5 procentnih poena i da je ekonomija dovoljno snažna da to izdrži.

„Jednoglasnost je dobra, to znači da nema nesigurnosti oko toga što treba dalje učiniti u kraćem periodu. A do septembra će Fed imati dovoljno ekonomskih pokazatelja da procijeni što je potrebno dalje preduzeti”, rekao je strateg u firmi Baird, Ross Mayfield.

Kako se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim vrijednostima u 40 godina, iznad osam odsto, Fed je od marta povećao kamate za 0,75 procentnih poena, a očekuje se da će ih dodatno podići za po 0,5 procentnih poena na barem naredne dvije sjednice.

Do kraja godine ključne kamate mogle bi se kretati u rasponu od 2,0 do 2,75 odsto, procjenjuje se na tržištu.

To će izazvati usporavanje rasta ekonomije, a na to upućuju i svi posljednji pokazatelji.

Ulagači se ipak nadaju da će Fed suzbiti inflaciju, i to uz “mekano prizemljenje” ekonomije, a ne recesiju.

Stoga će narednih dana u fokusu biti makroekonomski pokazatelji. Danas će biti objavljeni revidirani podaci o bruto domaćem proizvodu (BDP) u prvom tromjesečju, a analitičari očekuju manji pad od 1,4 odsto na međugodišnjem nivou, koliko je pokazala prva procjena.

Sjutra će biti objavljen izvještaj o ličnoj potrošnji, koje će pokazati koliko je snažna potrošnja, ali i to je li u martu inflacija dostigla vrhunac, kao što neki drugi pokazatelji sugerišu.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,51 odsto na 7.522 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,63 odsto na 14.007 poena, a pariski CAC 0,73 odsto na 6.298 bodova.

