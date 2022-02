Indeksi oštro pali

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na Wall Streetu u utorak su oštro pale, pri čemu je S&P 500 indeks zaronio u područje korekcije, jer je ulagače uznemirilo dalje jačanje napetosti između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Rusije oko Ukrajine.

Dow Jones je pao 1,42 odsto na 33.596 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,01 odsto na 4.304 boda, a Nasdaq indeks 1,23 odsto na 13.381 bod, prenosi Hrportfolio.

Nakon pada, S&P 500 indeks našao se u području korekcije, više od deset odsto ispod prethodnog rekordnog nivoa, dostignutog početkom januara.

Pad tržišta posljedica je zaoštravanja napetosti između Zapada i Rusije, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao dvije odmetnute proruske regije na istoku Ukrajine i zapovjedio ruskoj vojsci da odmah krene tamo kako bi održala mir.

To je izazvalo oštre osude Zapada, pozive na oštre sankcije protiv Rusije i pojačalo strahove da je na pomolu rat na istoku Evrope. Ipak, pred kraj trgovanja tržište se ponešto smirilo, a indeksi su ublažili gubitke, nakon što je predsjednik SAD-a Joe Biden objavio prvi talas sankcija protiv Rusije i poručio da se nada da je i dalje moguće diplomatsko rješenje.

Biden je kazao i kako SAD nema namjeru da ratuje s Rusijom, a da su sankcije, između ostalog, usmjerene na ruske banke i državni dug.

„Svoj dosadašnjoj retorici, strategiji, Biden je konačno dodao neke zube. Te će sankcije drugoj strani zadati glavobolje i mislim da su odgovarajuće”, kazao je Jake Dollarhide, direktor u kompniji Longbow Asset Management.

To je umirilo ulagače, iako Bijela kuća i dalje poručuje da Rusija priprema invaziju na Ukrajinu.

Britanija je objavila sankcija protiv Rusije, dok je Njemačka zamrzla plinovod Sjeverni tok dva, koji je trebalo znatno da poveća prodaju ruskog gasa.

I na većini evropskih burzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,13 odsto na 7.494 boda, frankfurtski DAX je pao 0,26 odsto na 14.693 boda, a pariski CAC 0,01 odsto na 6.787 bodova.

