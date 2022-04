Indeksi na svjetskim berzama pali

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na svjetskim berzama ove sedmice su pale, jer su ulagače zabrinuli signali iz američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), da bi u cilju suzbijanja inflacije mogla agresivno da zaoštri monetarnu politiku.

Na Wall Streetu je Dow Jones oslabio 0,3 odsto na 34.721 bod, dok je S&P 500 pao 1,2 odsto na 4.488 poena, a Nasdaq indeks 3,9 odsto na 13.711 bodova.

Pad indeksa posljedica je signala iz Fed-a da će agresivno zaoštriti monetarnu politiku kako bi suzbio inflaciju, koja se posljednjih mjeseci kreće na najvišim vrijednostima u 40 godina, prenosi SEEbiz.

Fed je u martu povećao ključne kamatne stope prvi put od 2018. godine, za 0,25 procentnih poena, a već u maju vjerovatno će ih povećati za dodatnih 0,5 procentnih poena.

Zapisnik s nedavne sjednice Fed-a pokazao je da bi se mogla zaređati agresivna povećanja kamata na sjednicama narednih mjeseci, kao i da je postignut načelni dogovor da bi se Fed-ove bilanse, koje su u borbi s koronakrizom nabujale za nekoliko biliona USD, mogle smanjivati za 95 milijardi USD mjesečno.

Sve to pokazuje da je Fed spreman za agresivniji napad na inflaciju nego što se očekivalo, a zaoštravanje monetarne politike moglo bi značajno usporiti rast najveće svjetske ekonomije, pa čak, plaše se ulagači, izazvati i recesiju.

Ulagači su u defanzivi i zbog rata u Ukrajini i novih sankcija Zapada protiv Rusije zbog optužbi za ratni zločin nad Ukrajincima.

„Ne znamo kako će se riješiti situacija u Ukrajini, a ne znamo ni koliko će agresivni Fed uticati na privredu. Stoga je tržište nesigurno”, rekao je trgovac u firmi Bright Trading, Dennis Dick.

Naredne sedmice u fokusu ulagača biće i poslovni rezultati američkih kompanija, jer počinje sezona objave kvartalnih izvještaja.

U anketi Reutersa analitičari procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju porasle oko 6,5 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Bilo bi to značajno usporavanje rasta zarada, s obzirom na to da su u prethodnom kvartalu porasle više od 30 odsto na godišnjem nivou.

„Kako će sezona objave rezultata proticati, očekujem izrazitiju nestabilnost. Mogli bismo vidjeti snažne rezultate iznad svih očekivanja, ali i slabe procjene za narednih 12 mjeseci”, poručio je direktor u firmi Longbow Asset Management, Jake Dollarhide.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Frankfurtski DAX indeks skliznuo je 1,1 odsto na 14.283 boda, a pariski CAC dva odsto na 6.548 poena. No, londonski FTSE ojačao je 1,75 odsto na 7.669 bodova.

Na berzi u Tokiju, Nikkei indeks skliznuo je 2,5 odsto na 26.985 bodova.

