Indeksi na putu dobitaka

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu u četvrtak su cijene dionica porasle drugi dan zaredom, jer su ulagače ohrabrili poslovni rezultati nekoliko trgovačkih lanaca, pa su S&P 500 i Nasdaq indeks na putu prvih sedmičnih dobitaka.

Dow Jones je porastao 1,61 odsto na 32.637 bodova, dok je S&P 500 skočio 1,99 odsto na 4.057 bodova, a Nasdaq indeks 2,68 odsto na 11.740 bodova, prenosi Hrportfolio.

Pritom su najviše porasle cijene dionica nekoliko trgovačkih lanaca, nakon što su objavili kvartalne poslovne rezultate i povećali procjene prodaje i zarade u ovoj godini. Tako su cijene dionica Dollar Generala, Macy’sa i Dollar Treea skočile između 13,7 i 19,3 odsto.

Objave tih kompanija podržale su nadu ulagača da će potrošnja, najveća stavka američkog bruto domaćeg proizvoda (BDP), i u idućem periodu snažno rasti.

Prije sedmicu su slabi poslovni rezultati i smanjene procjene dalje prodaje nekoliko trgovačkih lanaca, uključujući Walmart, zabrinule ulagače.

„Da se razumijemo, ove sedmice objavljeni podaci ukazuju na usporavanje rasta ekonomije, a čini se i da će Fed u iduća dva mjeseca podići kamatne stope po 0,5 procentnih bodova. Međutim, teza da se potrošači suzdržavaju od potrošnje, koja čini 70 odsto američke ekonomije, je prenaduvana, kao i teza o nadolasku recesije, jer novi poslovni rezultati kompanija i njihove pozitivne procjene govore suprotno”, kazala je Quincy Krosby iz LPL Financiala.

Podršku tržištu pružio je i znatan rast cijena dionica tehnoloških divova, kao što su Apple, Amazon i Tesla, koje su u posljednje vrijeme bile pod pritiskom. Ulagače, međutim, nije uznemirio revidirani podatak, prema kojem je američka ekonomija u prvom tromjesečju pala 1,5 odsto na anualiranom nivou, nešto više u odnosu na prvu procjenu i očekivanja analitičara.

Zahvaljujući snažnom rastu posljednjih dana, S&P 500 i Nasdaq indeks su na putu prvih sedmičnih dobitaka, nakon sedam sedmica pada. Dow Jones je na putu prvog dobitka nakon osam sedmica pada.

U odnosu na početak sedmice Dow je u plusu 4,4 odsto, S&P 500 oko četiri odsto, a Nasdaq indeks 3,4 odsto.

I dok dio analitičara smatra da je to možda početak oporavka tržišta nakon oštrog pada od početka godine, dio je skeptičan.

Kako se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim nivoima u 40 godina, iznad osam odsto, Fed je od marta povećao kamate 0,75 procentnih bodova, a očekuje se da će ih dodatno podići za po 0,5 procentnih bodova na barem iduće dvije sjednice.

Do kraja godine ključne kamate mogle bi se kretati u rasponu od 2,5 do 2,75 odsto, procjenjuje se na tržištu. To će izazvati usporavanje rasta privrede, na šta upućuju i svi posljednji pokazatelji.

I na evropskim berzama cijene dionica su u četvrtk porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,56 odsto na 7.564 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,59 odsto na 14.231 bod, a pariski CAC 1,78 odsto na 6.410 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS