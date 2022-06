Građani platili 81 milion EUR subvencija za mHE i VE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Firme koje gazduju malim hidroelektranama i vjetroelektranama dobile su u proteklih sedam godina 81 milion EUR subvencija za struju proizvedenu u njima, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP), čiji predstavnici ne očekuju skorije ukidanje tog nameta.

Iz ASP-a su kazali da su firme koje gazduju malim hidroelektranama (mHE) i vjetroelektranama (VE) dobile subvencije zahvaljujući zakonskim privilegijama koje su ustanovile bivše vlade Demokratske partije socijalista (DPS), koje su potrošače „primorale“ da ih plaćaju.

„Opšte je poznato da su u ovom biznisu privilegovane firme i pojedinci bliski vrhu DPS-a, ali i rodbina tog partijskog vrha, dok je strano vlasništvo u VE Krnovo i Možura sakriveno, pa građani do danas ne znaju kome sve pune džepove. Projekat Možura je pod teškom sjenkom korupcije, dok je biznis proizvodnje struje iz mHE i VE u Crnoj Gori postao ogledni primjer funkcionisanja „zarobljene“ države“, navodi se u saopštenju ASP.

Od kraja 2014. godine, kada je u pogon puštena prva mHE, a potrošači platili 80 hiljada EUR subvencija, do početka ove godine stiglo se, kako su kazali predstavnici ASP, do 32 mHE i dvije VE – Možura i Krnovo, dok su subvencije za proteklu godinu dostigle iznos od 21,6 miliona EUR.

„Iznos subvencija se iz godine u godinu značajno uvećavao. Tako su potrošači 2015. godine platili 624 hiljade EUR, godinu kasnije 2,3 miliona, 2017. godine 4,5 miliona, a 2018. godine 13,2 miliona. U 2019. godini subvencije su bile 14,9 miliona EUR, u 2020. godini 19,2 miliona, a u prošloj 21,6 miliona“, precizirali su iz ASP-a.

Oni su dodali da subvencije u prva dva mjeseca ove godine iznose 4,5 miliona EUR.

U odnosu na ukupno isplaćeni iznos od 81 milion EUR, subvencije za struju iz VE iznose 56,1 milion, od čega na Možuru otpada 13,1 milion, a ostatak na VE Krnovo.

„Zbog projekta Možure, koji je postao velika korupcionaška afera, na Malti je ubijena istraživačka novinarka, koja je otkrila koruptivne šeme. U Crnoj Gori nema pomaka u istrazi“, rekli su iz ASP-a.

Oni su podsjetili da se subvencije plaćaju 12 godina.

„Ukoliko ostane postojeći privilegovani zakonski okvir, za čije izmjene nijedna vlada za sada nije pokazala spremnost, može se pretpostaviti da će u narednih deceniju subvencije iznositi još najmanje 200 miliona EUR, što će biti svojevrsna pohara potrošača zarad privatnih interesa“, poručili su iz ASP-a.

Oni su dodali da je teško očekivati da bi potrošati u dogledno vrijeme mogli biti zaštićeni od tog nepravednog nameta.

“Kako je građanima sve jasnije da nema ništa od demontaže trodecenijskog sistema DPS-a, koji je kreirao sistem privilegovanih i stvorio državu koja se sa međunarodnih adresa označava „zarobljenom“, kao i da je bespredmetno očekivati bilo kakav pravedniji sistem socijalne pravde, to je i teško očekivati da bi potrošači u dogledno vrijeme mogli biti zaštićeni od ovog nepravednog nameta“, rekli su iz ASP-a.

