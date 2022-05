Glavni grad realizovao budžet od 87,17 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad je realizovao prošlogodišnji budžet u iznosu od 87,17 miliona EUR i ostvario rekordnu naplatu sopstvenih prihoda, saopštio je odbornik Demokratske partije socijalista (DPS), Andrija Klikovac.

Klikovac, koji je i predsjednik Odbora za finansije, privredu i razvoj u Skupštini Glavnog grada, kazao je, predstavljajući Završni račun budžeta Glavnog grada za prošlu godinu da je naplata sopstvenih prihoda 8,76 odsto veća od plana i devet miliona veća nego 2020.

“Skoro 20 miliona EUR su sopstveni prihodi veći od tekuće potrošnje, a kapitalni izdaci 37,99 miliona u godini korona krize, dok su 2019. iznosili 26,69 miliona EUR”, napisao je Klikovac na svom Twitter nalogu.

On je naveo da su sopstveni prihodi veći od zbira tekućih troškova i otplate duga za kapitalne investicije, da je došlo do uvećanja plata zaposlenih, redovne isplate zarada i sredstava za sve programske aktivnosti Glavnog grada i javnih ustanova, kao i da je dobijeno pozitivno mišljenje revizora.

“Glavni grad je realizovao budžet u prošloj godini u iznosu od 87,17 miliona EUR, što je 93,28 odsto od plana, dok bi budžet bio preko 100 miliona EUR i 105 odsto od plana bez opstrukcija Vlade i bivšeg ministra finansija Milojka Spajića”, rekao je Klikovac.

On je poručio da su stabilne finansije i dinamičan razvoj rezultat za poštovanje.

