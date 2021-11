Garancije u narednoj godini do 39 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će u narednoj godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 39 miliona EUR.

U Predlogu odluke o zaduživanju Crne Gore za narednu godinu, koji je dostavljen u skupštinsku proceduru, navodi se da će Vlada izdati garancije za kreditni aranžman između Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 12 mliona EUR, za potrebe druge tranše kreditnog aranžmana čija je ukupna vrijednost 24 miliona EUR, a koji je namijenjen za finansiranje projekta rješavanja pitanja vodovodne i kanalizacione infrastrukture u naseljima Dobre vode, Veliki pijesak i Utjeha u Opštini Bar i naselje Kruče u Opštini Ulcinj.

Vlada će izdati garancije i za kreditni aranžman između EBRD i Željezničke infrastrukture (ŽICG), za finansiranje nabavke mehanizacije za održavanje pruga (građevinsko i elektrotehničko) i nove opreme za pomoćni voz koji se koristi za otklanjanje posljedica nezgoda i nesreća, u iznosu do 11 miliona EUR.

“Vlada će izdati garancije i za kreditni aranžman Željezničkog prevoza (ŽPCG) i EBRD za finansiranje nabavke novih vozova koji bi se koristili u lokalnom prevozu putnika, u iznosu do 14 miliona EUR”, navodi se u dokumentu.

Garancije će se izdati i za kreditni aranžman između ŽPCG i Specijalizovane finansijske institucije za kreditiranje nabavke i opravke voznih sredstava (EUROFIME) za potrebe urgentnog generalnog remonta voznih sredstava koja se koriste za željeznički putnički saobraćaj, u iznosu do dva miliona EUR.

