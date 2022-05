Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Francuski razvojni fond i brojna francuska preduzeća žele intenzivniju saradnju sa Opštinom Nikšić, saopštio je ambasador Francuske u Crnoj Gori Christian Timonier i dodao da je potrebno nastaviti sa projektima vjetroelektrana i solarne energije.

Timonier je na sastanku sa predjednikom Opštine Nikšić, Markom Kovačevićem, kazao da je Ambasada Francuske zainteresovana za saradnju sa tom lokalnom samoupravom u oblasti ekologije i zelene energije.

Kovačević je, kako je saopšteno iz Opštine, istakao da mu je posebno drago što je primjetan rad lokalne uprave.

On je najavio da će Opština Nikšić sa zadovoljstvom sarađivati sa Ambasadom Francuske i svim zainteresovanim investitorima, a sve u cilju stvaranja što boljih uslova za život građana.

„U narednom periodu još snažnije ćemo sarađivati sa Ambasadom Francuske i Udruženjem francusko-crnogorskih preduzeća“, rekao je Kovačević.

Predstavnik tog Udruženja, Milan Božović, je kazao da je kompanija Valgo, koja je prisutna u Crnoj Gori, zainteresovana da napravi jednu bazu za dalje širenje svojih aktivnosti, kao i da ponudi svoju stručnu pomoć pri izgradnji Regionalnog reciklažnog centra i prilikom izrade drugih važnih projekata u Opštini Nikšić.

