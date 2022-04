Evropa sad donio smanjenje prihoda opština i povećanje cijena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad ostvarenih prihoda po opštinama u februaru i martu od 3,15 miliona EUR ukazuje na neodrživost lokalnih javnih finansija, posebno u manje razvijenim opštinama, što je direktna posljedica primjene programa Evropa sad, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Poslanik DPS-a, Bogdan Fatić, kazao je da na to ukazuje analiza koju je uradila Zajednica opština i koja pokazuje da su prihodi opština po osnovu poreza na dohodak građana, prireza porezu na dohodak građana i Egalizacionog fonda od početka primjene programa Evropa sad značajno smanjeni.

“To faktički i dokazuje koliki je negativni uticaj ovog populističko-političkog pamfleta u izvedbi dvojca Milojko Spajić – Jakov Milatović na prihode opština, a posebno brine bojazan od tendencije da će taj pad biti još izraženiji u narednom periodu”, naveo je Fatić u saopštenju.

On je rekao da, kada se svemu navedenom doda enormno visoka inflacija u Crnoj Gori, usljed koje je došlo do smanjenja kupovne moći građana, jasno je da je program Evropa sad lansiran da bi Spajić i Milatović otvorili sebi put ka visokoj politici, bez obzira na posljedice po životni standard našeg stanovništva.

“Odlazeća vlada iskazala je krajnji nedostatak osjećaja za građane Crne Gore. Takođe, pokazala je da ne mari za stvarne i objektivne potrebe lokalnih samouprava, čime je ugrozila opstanak i dalji razvoj opština i njenih građana, a posebno na sjeveru Crne Gore”, smatra Fatić.

