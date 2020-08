EPCG uručen koncesioni akt za gradnju HE Komarnica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarka ekonomije Dragica Sekulić uručila je akt o koncesiji za izgradnju hidroelektrane (HE) Komarnica izvršnom direktoru Elektroprivrede (EPCG), Igoru Noveljiću.

Iz EPCG su saopštili da je izgradnja HE Komarnica predviđena na profilu Lonci na istoimenoj rijeci, sa lučno-betonskom branom visine 171 metara i kotom normalnog uspora 811 mnm. HE će imati instalisanu snagu od oko 172 megavati (MW) sa očekivanom godišnjom proizvodnjom do 213 gigavat sati (GWh) električne energije.

Sekulić je rekla da je uručenje koncesionog akta za izgradnju HE Komarnica državnoj EPCG jako svjedočanstvo zrelosti crnogorske ekonomije. Ona je dodala da to nije posljedica ideoloških opredjeljenja, već suštinski dokaz da je crnogorsko društvo doseglo nivo na kojem može da bira.

“Vjerujem da ni sami nijesmo dovoljno svjesni značaja ovog dostignuća. U prethodnih 110 godina snaga naših elektrana dosegla je nešto preko hiljadu MV, a samo u posljednje četiri godine, pustili smo u pogon preko 150 MV zelene energije. Drugim riječima, za ove četiri godine energetika je rasla četiri puta brže od svog stogodišnjeg prosjeka i još važnije u istom periodu, uključujući današnjih 172 MW, ugovorili smo izgradnju nova 552 zelena MV“, kazala je Sekulić.

Noveljić je saopštio da je elektroenergetska kompanija spremna da uđe u investiciju izgradnje prvog velikog hidroenergetskog objekta nakon četiri decenije.

„U odnosu na HE Piva za čije je potrebe izgrađena lučno betonska brana Mratinje, izgradićemo HE Komarnica čeonu elektranu sa instalisanom snagom od 172 MW i impozantnom branom visine od 171 metra, poštujući sve smjernice zaštite životne sredine, bez remećenja prirodnog režima voda u zoni Šavnika i bez negativnih uticaja koji bi ugrožavali korišćenje kanjona Nevidio“, naveo je Noveljić.

On je dodao da će HE Komarnica graditi hiljadu radnika, na prostoru na kojem nema objekata, domaćinstava, ni infrastrukture, dok će se nakon njenog puštanja u rad otvoriti stotinu novih radnih mjesta.

„Namjera nam je da u saradnji sa lokalnim samoupravama opštinama, Šavnik i Plužine tokom perioda izgradnje realizujemo program stručnog osposobljavanja kadra tako da mještani tog područja u najvećem broju budu zaposleni u HE“, rekao je Noveljić.

Uručenjem akta o koncesiji i simboličnim pokretanjem stare mašine u prvoj centrali, obilježena je 110. godišnjica postojanja nacionalne elektroenergetske kompanije i početak modernog razvoja Crne Gore.

Povodom velikog jubileja EPCG je izdala i monografiju Istorija crnogorske elektroprivrede, koju potpisuje autorski tim predvođen profesorom Živkom Andrijaševićem.