Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomska saradnja primarna je oblast za unapređenje odnosa Crne Gore i Jermenije, ocijenili su crnogorski predsjednik Milo Đukanović i jermenski premijer Nikol Pasinjan.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopšteno je da se Đukanović prvog dana zvanične posjete Jermeniji sastao sa Pasinjanom.

Pasinjan je ukazao na značaj odnosa dvije države, utemeljenih i na dugoj istoriji veza dva glavna grada.

On je kazao da se nada da će zemlje nastaviti da produbljuju veze, posebno u ekonomiji za šta ima puno prostora.

Pasinjan je, kako je saopšteno, visoko ocijenio prednosti Crne Gore kao sve popularnije turističke destinacije u šta je imao priliku da se i lično uvjeri.

On je upoznao Đukanovića sa političkim procesima u zemlji i regionu i značaju uspostavljanja mira.

Đukanović je, na liniji tradicionalne saradnje koja je uspostavljena kada su Crna Gora i Jermenija bile dio širih zajednica, naveo da je uvjeren u dalji razvoj međudržavne saradnje.

„On se saglasio sa Pasinjanom da je ekonomska saradnja primarna oblast za unapređenje odnosa, posebno u intenziviranju trgovinskog prometa i predstavljanju naših kapaciteta jermenskoj investicionoj zajednici u zemlji i dijaspori“, kaže se u saopštenju.

Đukanović je ukazao na važnost unapređenja normativno pravne infrastrukture i uspostavljanja boljih saobraćajnih veza i u oblasti obrazovanja, nauke, tehnologija i kulture, čemu doprinosi i malobrojna jermenska zajednica u Crnoj Gori.

On je upoznao Pasinjana sa primarnim kursom spoljnopolitičkog djelovanja Crne Gore u pravcu evropske integracije, ali i sa opredjeljenjem za očuvanje najboljih veza sa tradicionalnim prijateljima.

„Uz poruku da sa pažnjom pratimo događanja u Jermeniji i regionu, istakao je prijateljsku želju za učvršćivanjem stabilnosti i iznalaženje rješenja na diplomatski način kroz održive sporazume“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je zaključio da obnovljeni kontakti glavnih gradova kroz susret gradonačelnika pružaju uvjerenje u plodnu buduću saradnju.

