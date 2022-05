Đurović: Razloga da se dođe u Crnu Goru ima mnogo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razloga da se dođe u Crnu Goru ima mnogo, poručio je crnogorski ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović na otvaranju festivala Manifest u Beogradu.

Đurović je, kako je saopšteno iz njegovog resora, kazao da je veoma zadovoljan što se, nakon dvije godine pandemije, taj festival vraća u punom sjaju i na novoj lokaciji.

“Siguran sam da neće samo nastaviti ovu dosadašnju tradiciju, već da će iz godine u godinu biti sve bolji”, rekao je Đurović.

On je kazao i da je zadovoljan jer je Crna Gora partner festivala Manifest, navodeći da je siguran da će Crna Gora i u narednim godinama biti dio Manifesta i prezentovati svoju turističku ponudu.

“Kako je rekla direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO) Srbije, mislim da se svi takmičimo za 2019. godinu. Ja bih želio sve iz Crne Gore da pozovem da pomognemo Srbiji da dođu i da doprinesu da 2022. bude 2019.”, kazao je Đurović.

On je pozvao sve građane Srbije da pomognu Crnoj Gori da ova godina bude bolja od 2019.

“U ovom trenutku smo za tri odsto bolji nego 2019. godine. Razloga da dođete u Crnu Goru ima puno: Ada Bojana, Budva, Kotor, Boka, Prokletije, Kolašin, durmitor. Razlog da dođete u Crnu Goru je sama Crna Gora”, poručio je Đurović.

