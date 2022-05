Đurović: Pred Crnom Gorom uspješna i intenzivna sezona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnu Goru, ukoliko je suditi prema predsezoni, očekuje uspješan i intenzivan period, sa jako dobrim rezultatima koji bi bili od ključne važnosti za crnogorsku ekonomiju, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.

Kako je saopšteno iz njegovog resora, Đurović je to poručio na osmoj sjednici Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističkih sezona, kojom je predsjedavao ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.

“Ukoliko je suditi prema predsezoni, pred nama je veoma uspješan i intenzivan period, pun izazova i nadam se zadovoljnih posjetilaca, kao i jako dobrih rezultata koji bi bili od ključne vaznosti za crnogorsku ekonomiju”, poručio je Đurović.

On je istakao da je zadatak tog tijela da djeluje pravcu “minimiziranja višegodišnjih naslijeđenih problema” koji se odnose na različite vidove infrastrukture, otpad, buku, građevinske radove tokom sezone, problem parkinga, jačanje inspekcijskih službi i ostalo.

“Rezultat našeg djelovanja osnažiće javne finansije, ubrzati ekonomski rast i održivi razvoj turizma. Uspješna sezona obezbijediće povećanje zaposlenosti”, rekao je Đurović.

On je, zbog proaktivnog pristupa i potrebe maksimalne koordinacije u cilju efikasne realizacije predstojeće turističke sezone, najavio intenzivniji rad tog tijela i održavanje sjednica više puta mjesečno.

“Ovo radno tijelo se mora sastajati češće. Neophodna je intenzivnija komunikacija sa brzim protokom informacija, kao i predlaganje rješenja i preuzimanje odgovornosti nadležnih”, zaključio je Đurović.

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Damir Davidović istakao je da će u fokusu rada tog tijela biti još intenzivnija i efikasnija saradnja svih aktera iz javnog i privatnog sektora, u cilju uspješne realizacije turističke sezone.

On je, u cilju suzbijanja neformalnih ekonomskih tokova, najavio posebnu kampanju, koja će podstaći sve one koji posluju u takozvanoj “sivoj zoni” da formalizuju svoje poslovanje, budu dio sistema i eventualno ostvare subvencije iz državnog budžeta.

Generalna Direktorica u turizmu Aleksandra Gardašević Slavuljica, prezentovala je članovima Koordinacionog tijela aktuelni tržišni koncept, sprovedene aktivnosti na pripremi ljetnje turitičke sezone i ohrabrujuće uporedne podatke iz predsezone.

Iz Ministarstva su kazali da su se, tokom diskusije, posebno izdvojili problemi koji se odnose na saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, situaciju na graničnim prelazima, nedostatak sezonskih radnika i neophodnost jačanja inspekcijskih službi.

“Koordinaciono tijelo za pripremu i praćenje turističkih sezona donijelo je niz zaključaka koje se odnose na preporuke nadležnim organima na svim nivoima, turističkoj privredi, kojima se želi dati snažan impuls i stvoriti uslovi, koji će turističkim poslanicima pomoći u organizaciji ukupne turističke ponude”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS