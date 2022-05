Đurović: Optimizam u susret sezoni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, saopštio je da je optimista kada je u pitanju predstojeća turistička sezona, ako je suditi po podacima iz predsezone.

Đurović je u Bojama jutra na TV Vijesti kazao da građani, usljed nedavne analize Svjetske banke, koja je navela da je rast brutodomaćeg proizvoda (BDP) u Crnoj Gori neizvjestan zbog rata u Ukrajini, nemaju razloga za strah kada je u pitanju sprovođenje programa Evropa sad.

On je podsjetio da takve prognoze nijesu specifične za Crnu Goru, već da se loša situacija s agresijom Rusije na Ukrajinu i ratno stanje odražava na cijelu svjetsku ekonomiju, prenosi portal Vijesti.

“Vjerujem da negativni efekti neće biti toliki da će ugroziti ekonomiju i turizam”, ocijenio je Đurović, poručivši da moramo biti optimisti i vjerovati u crnogorsku privredu da je otporna i da će se aktuelna situacija riješiti, te da ćemo imati normalan rast BDP-a koji očekujemo.

On je rekao da će Vlada nastaviti sa sprovođenjem programa Evropa sad.

“Na ministru finansija je da sagleda trenutnu situaciju, stanje budžeta, kakav je priliv, odliv. On će izvijestiti Vladu i građane o zatečenom stanju. Vjerujemo da će se taj program nastaviti i da ćemo raditi sve i da popravimo neke stvari koje nisu bile obuhvaćene tim programom. Uradićemo sve da građani osjete određene benefite i da 43. Vlada pokaže da Crna Gora može napraviti iskorak”, naveo je Đurović.

Đurović je, kada je u pitanju ljetnja turistička sezona, kazao da postoji interesovanje turista za dolazak u Crnu Goru.

“Ljudi su željni putovanja, mora i odmora i mislim da je Crna Gora prava destinacija da to ponudi”, dodao je Đurović.

Ono što je dobro i što su pokazatelji u predsezoni, kako je kazao, jeste da ugostitelji i hotelijeri znaju da prepoznaju neke druge destinacije.

“Mislim da je vrijeme da se okrenemo zapadnom tržištu, Skandinaviji. Upravo iz tih zemalja imamo dosta najava da će turisti doći kod nas”, kazao je Đurović.

Na pitanje da li je sezona adekvatno pripremljena, odnosno da li je izgubljeno vrijeme na formiranje nove vlade, Đurović je odgovorio da je u svakoj zemlji potreban određeni period da se sastavi izvršna vlast.

“Vjerujem da su ugostitelji i hotelijeri spremni, to je važno, a na Ministarstvu je da pokuša da im pomogne da se stvori ambijent kako bi bolje mogli odgovoriti sezoni i zahtjevima turista”, rekao je Đurović.

Ambicije su, kako je rekao, da postoji regulisan hotelski i privatni smještaj.

“Ministarstvo će se potruditi da nađe model da animira sve izdavaoce smještaja da budu u regularnim tokovima, jer je to dobro i za njih i za državu”, dodao je Đurović.

Cilj Ministarstva će, kako je rekao, biti da osluškuje privredu i da pokuša u saradnji sa njima i drugim resorima da riješi njihove probleme.

Na pitanje da li se očekuje manji upliv direktnih stranih investicija iz Rusije zbog sankcija toj državi, Đurović je odgovorio da podaci ne ukazuju na to da se ruski investitori povlače, naprotiv.

“Uvjeren sam, a to su i informacije, da mnogo kompanija koje su poslovale u Rusiji i Ukrajini sad negdje žele da svoj biznis prebace u neke sigurnije krajeve, i da je Crna Gora jedna od atraktivnih destinacija za taj vid poslovanja. Nijedne informacije ne pokazuju da imamo veliko povlačenje investitora, čak suprotno”, kazao je Đurović.

On je naveo i da je velika potražnja za nekretninama u Crnoj Gori od ruskih, ukrajinskih, ali i investitora sa Zapada, koji su prepoznali našu državu kao atraktivnu destinaciju.

Na pitanje kakvo je stanje zatekao u resoru na čijem je čelu, Đurović je odgovorio da prvi potez jeste da se sagleda stanje u samom Ministarstvu i da se napravi tim.

“Suština svakog dobrog kolektiva je uspješan tim. Pokušaću da napravim tim od stručnjaka i profesionalaca koji imaju znanje, koji mogu da vode procese i doprinose razvoju crnogorske ekonomije”, kazao je Đurović.

