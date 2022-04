Đurović: Omogućiti plaćanje poreza na dobit u ratama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jedna od prvih mjera nove vlade mora biti vraćanje mogućnosti plaćanja poreza na dobit u ratama, saopštio je potpredsjednik Građanskog pokreta URA, Goran Đurović.

“Ukidanje mogućnosti plaćanja poreza na dobit u šest rata, što je do sada bila praksa, veliko je opterećenje za crnogorsku privredu. Na taj način su crnogorski privrednici dovedeni u situaciju da moraju odjednom izmiriti cjelokupan iznos poreza, što je veliko opterećenje”, naveo je Đurović u saopštenju.

Prema njegovim riječima, dosadašnja praksa je imala dvije opcije – da preduzeća plate avansno i ostvare šest odsto popusta ili da bez popusta izmire dugovanja u šest jednakih rata.

“Imajući u vidu da se godišnja kamatna stopa u bankama kreće oko tri odsto, plaćanje u šest rata bez popusta od šest odsto bila je bolja opcija za državni budžet. Jedna od prvih mjera nove vlade mora biti vraćanje mogućnosti plaćanja poreza na dobit u ratama”, poručio je Đurović.

On smatra da bi trebalo razmisliti i o mogućnosti da kompanije mogu reinvestirati porez na dobit u razvoj proizvodnje, nove tehnologije i zelenu energiju, kako bi poboljšali konkurentnost privrede.

“Iskustva privrednika iz regiona govore o takvim mogućnostima, čime im se povećava konkurentnost i olakšava poslovanje, a država dobija nove uspješne kompanije i nove zaposlene”, zaključio je Đurović.

