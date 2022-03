Donijeli odluku o raspodjeli dobiti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke (CBCG) donio je danas odluku da se neto dobit vrhovne monetarne institucije za prošlu godinu rasporedi u budžet Crne Gore i opšte rezerve.

Prema podacima iz finansijskih izvještaja, u prošloj godini je ostvarena neto dobit u iznosu od 3,4 miliona EUR.

„Savjet je donio odluku o raspodjeli dobiti CBCG za prošlu godinu, prema kojoj se 50 odsto neto dobiti raspoređuje u budžet Crne Gore, a 50 odsto u opšte rezerve. U posljednjih pet godina, odnosno u periodu od 2017. do prošle godine, CBCG je, po osnovu ostvarivanih pozitivnih poslovnih rezultata, preusmjerila 9,3 miliona EUR u državni budžet“, navodi se u saopštenju.

Savjet je na sjednici, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić, konstatovao da trendovi na strani troškova poslovanja potvrđuju racionalno upravljanje resursima CBCG.

„Naime, troškovi poslovanja u prošloj godini su 3,4 odsto niži u odnosu na plan i tri odsto niži u odnosu na 2020. Kao rezultat racionalizacije i kontinuiranih mjera interne ekonomije, učešće troškova poslovanja u ukupnim rashodima je smanjeno sa 93 odsto u 2017. na 74 odsto u prošloj godini“, precizirali su iz CBCG.

U istom periodu je smanjeno i učešće troškova zaposlenih u ukupnim rashodima, sa 66 odsto u 2017. na 54 odsto u prošloj godini, dok je, takođe, smanjeno učešće i svih kategorija administrativnih i operativnih troškova.

Članovi Savjeta su ostvarene rezultate poslovanja ocijenili izuzetno pozitivnim, ističući da su prikazani pokazatelji potvrda veoma uspješnog poslovanja CBCG, uprkos otežanim uslovima poslovanja u doba pandemije Covid-19 i činjenice da cjenovna politika za usluge koje vrhovna monetarna institucija pruža nije godinama mijenjana.

„Posebno je istaknut visoki rast bilansne sume kojom upravlja CBCG, koja je u periodu od 2011. do prošle godine uvećana za preko 1,5 milijardi EUR, čime je dostignut istorijski najviši nivo od kada banka posluje“, precizirali su iz CBCG.

Savjet je razmatrao i usvojio finansijske izvještaje CBCG za prošlu godinu, sa izvještajem nezavisnog revizora.

Nezavisni spoljnji revizor Ernst&Young je izrazio pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje i konstatovao da oni istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje CBCG na dan 31. decembar prošle godine, rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

„Ovo je treća uzastopna godina u kojoj nezavisni spoljni revizor nije imao nijednu preporuku na finansijsko poslovanje CBCG. Inače je ovo prvi put da ta revizorska kuća obavlja reviziju finansijskih iskaza CBCG“, dodaje se u saopštenju.

Savjet je usvojio Politiku CBCG u vezi sa izazovima klimatskih promjena.

„Ovim dokumentom se potvrđuje opredijeljenost CBCG da se intenzivnije uključi u aktivnosti koje se na globalnom nivou preduzimaju sa ciljem smanjenja negativnih posljedica klimatskih promjena, kao jednog od izvora sistemskog rizika koji može predstavljati opasnost po stabilnost finansijskog sistema“, navodi se u saopštenju.

Politikom CBCG u vezi sa izazovima klimatskih promjena se preciziraju buduće aktivnosti te institucije, koje se, između ostalog, odnose na učlanjenje u međunarodne organizacije koje se bave klimatskim promjenama i „ozelenjavanjem“ finansijskog sistema i razvoj stručnih i analitičkih kapaciteta za prepoznavanje, razumijevanje, procjenu i praćenje klimatskih rizika.

„Svjesnost CBCG o važnosti klimatskih promjena i njenu posvećenost zelenoj ekonomiji najbolje potvrđuje činjenica da je ova institucija u prethodnom periodu investirala u zelene hartije od vrijednosti“, dodaje se u saopštenju.

U cilju usklađivanja sa novim Zakonom o računovodstvu, koji je stupio na snagu 8. januara ove godine, Savjet je usvojio Odluku o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka.

U cilju usaglašavanja sa Zakonom o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama, koji je stupio na snagu 8. januara, Savjet je donio Odluku o kriterijumu za utvrđivanje kreditnih institucija koje su dužne da otvaraju i vode račune za plaćanje sa osnovnim uslugama.

„Shodno ovoj odluci, kreditne institucije koje prema revidiranim godišnjim finansijskim izvještajima za prethodnu godinu imaju ukupnu aktivu veću od 500 miliona EUR, dužne su da potrošačima otvaraju i vode račune za plaćanje sa osnovnim uslugama“, objasnili su iz vrhovne monetarne institucije.

U cilju ispunjavanja obaveze CBCG da kvartalno određuje stopu kontracikličnog bafera za teritoriju Crne Gore, koja proističe iz Zakona o kreditnim institucijama, Savjet je donio Odluku o stopi kontracikličnog bafera kapitala.

„Na osnovu rezultata prethodno sprovedene analize relevantnih trendova u bankarskom sektoru i ukupnoj ekonomiji, Odlukom je određeno da stopa kontracikličnog bafera kapitala za drugi kvartal ove godine bude nula odsto“, rekli su iz CBCG.

Savjet je danas usvojio i rješenja kojima se devet kreditnih institucija iz sistema utvrđuju kao ostale sistemski važne kreditne institucije (OSV), koje su dužne da održavaju propisanu stopu bafera.

„Novi Zakon o kreditnim instutucijama prepoznaje kategoriju ‘ostale sistemski važne kreditne institucije’, kao one čiji bi poremećaj u poslovanju ili prestanak poslovanja mogao uzrokovati sistemski rizik u Crnoj Gori“, podsjetili su iz CBCG.

Kriterijumi na osnovu kojih se obavlja procjena sistemske važnosti kreditnih institucija utvrđeni su Zakonom o kreditnim institucijama i u njih spadaju veličina kreditne institucije, značaj kreditne institucije za privredu Crne Gore, značaj prekograničnih aktivnosti kreditne institucije i povezanosti kreditne institucije ili grupe sa finansijskim sistemom.

Na sjednici su usvojeni i izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za januar ove godine i kvartalni izvještaji o poslovanju banaka i pružalaca finansijskih izvještaja za posljednji prošlogodišnji kvartal.

