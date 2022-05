Dolazak kompanije COFACE značajan za crnogorsku ekonomiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dolazak renomirane kompanije, kao što je COFACE, veoma je značajan za crnogorsku ekonomiju i njena preduzeća, ocijenio je predsjednik Udruženja francusko-crnogorskih preduzeća (UFCP), Rajko Uskoković.

U Podgorici je danas održana prezentacija francuske kompanije COFACE, koja je ovlašćena da izdaje sertifikate za uspješno poslovanje EXCELLENT SME malim i srednjim preduzećima.

Iz UFCP su kazali da je COFACE osnovan 1946. godine kao kompanija koja se bavi osiguranjem rizika, kreditnim zaduženjima, faktoringom i posluje u više od 100 zemalja.

Kako su naveli, kompanija je od 2014. godine na svjetskim berzama, zapošljava više od četiri hiljade radnika, a u regionu je prisutna u svim zemljama.

Uskoković, koji je jedan od suorganizatora današnje prezentacije, rekao je da je za UFCP čast da se broj francuskih kompanija prisutnih u Crnoj Gori poslije COVID 19 perioda ponovo uvećava.

„Dolazak jedne renomirane kompanije, kao što je COFACE, od velikog je značaja za crnogorsku ekonomiju, njena preduzeća“, naveo je Uskoković.

Šef ekonomskog odjeljenja francuske Ambasade, Fabris Blazkez, naglasio je da se privredna saradnja Crne Gore i Francuske poslije COVID perioda povećava i najavio dolazak većih francuskih kompanija u Crnu Goru.

Skup je u ime Francuske ambasade u Crnoj Gori pozdravio ambasador Kristijan Timonije, koji je istakao važnost ekonomske saradnje za razvoj bilateralnih odnosa, i da Crna Gora ima veliki potencijal za razvoj, naročito projekata održivog razvoja i zelene energije na cijeloj teritoriji.

Predsjednik uprave COFACE Sergej Simoniti istakao je da je Crna Gora važan korak za pozicioniranje COFACE na prostorima Zapadnog Balkana i da se ta kompanija odnosi na svim tržištima isto bez obzira na veličinu ekonomskog potencijala.

Predstavnik COFACE Jelena Đukić objasnila je kako usluge COFACE mogu pomoći kompanijama da bolje upravljaju poslovnim rizicima.

