Dolar ojačao prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je prema korpi valuta ove sedmice, šeste zaredom, ojačao, jer je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), najavila dalje agresivno zaoštravanje monetarne politike kako bi suzbila visoku inflaciju.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je 0,9 odsto na oko 104,6 bodova, a u jednom je trenutku dostigao i 105,01 bod, novu najvišu vrijednost od 2002. godine.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 1,3 odsto, pa je cijena eura pala na 1,0410 USD. U jednom je trenutku zaronila na 1,0348 USD, najnižu vrijednost od početka 2017. godine, prenosi Hrportfolio.

No, kurs dolara je prema japanskoj valuti skliznuo jedan odsto, na 129,2 jena (JPY).

To je već šesta sedmica zaredom kako dolar jača prema korpi valuta, pa je od početka godine porastao oko devet odsto.

Razlozi tome su očekivanja u vezi povećanja kamata Fed-a, ali i nestabilnost na tržištima kapitala, zbog čega ulagači traže utočište u sigurnijim investicijama.

Predsjednik Fed-a, Jerome Powell, kazao je da borba za kontrolu nad inflacijom neće biti lagana i da će “uključivati i neke boli”. On je ponovio da očekuje povećanje kamata 0,5 procentnih poena i na naredne dvije sjednice Fed-a.

Kako bi suzbio inflaciju koja je dostigla najviše vrijednosti u 40 godina, Fed je početkom maja povećao kamatne stope za 0,5 procentnih poena, nakon što ih je u martu povisio za 0,25 procentnih poena.

Kako se očekuje povećanje kamata i na narednim sjednicama, na tržištu novca procjenjuje se da će do jula ključna kamata Fed-a iznositi između 1,75 i dva odsto, a do kraja godine oko tri odsto.

Osim povećanja kamata Fed-a, podršku dolaru pružila je i nestabilnost na tržištu kapitala, zbog čega ulagači traže sigurnije utočište za kapital.

Na Wall Streetu su cijene dionica oštro pale šestu sedmicu zaredom, a ni na drugim berzama u svijetu situacija nije puno bolja.

Osim Fed-a, koji to čini od marta, na povećanje kamata priprema se i Evropska centralna banka (ECB), koja bi početkom trećeg kvartala mogla završiti svoj program stimulativnog otkupa državnih obveznica, pa bi u julu mogla povećati kamatne stope.

“Prvo povećanje kamatne stope uslijediće određeno vrijeme nakon što se završe otkupi obveznica, što bi moglo značiti nekoliko sedmica nakon toga”, kazala je predsjednica ECB-a, Christine Lagarde.

Uprkos tome, kurs eura pao je na najniže vrijednosti prema dolaru u pet godina, jer se vjeruje da će tempo povećanja kamata ECB-a biti znatno sporiji nego Fed-a.

Osim toga, evropska valuta je pod pritiskom od početka ruske invazije na Ukrajinu, jer su ulagači zabrinuti zbog energetske sigurnosti Evrope, visoke inflacije i usporavanja rasta ekonomije eurozone.

