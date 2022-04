Dolar ojačao prema korpi valuta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara skočila je ove sedmice prema korpi valuta više od jedan odsto, jer se očekuje agresivni napad američke centralne banke na inflaciju, dok ostale najveće vrhovne monetarne institucije u svijetu još oklijevaju.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je 1,3 odsto na 99,82 boda, a u jednom trenutku je, prvi put nakon dvije godine, dostigao i nivo od 100 bodova.

Pritom je kurs dolara prema japanskoj valuti skočio 1,5 odsto na 124,35 jena (JPY), a u jednom se trenutku probio i iznad 125 JPY i našao blizu najviših vrijednosti u gotovo sedam godina, prenosi Hina.

Američka valuta je ojačala i u odnosu na evropsku, pa je cijena eura potonula 1,5 odsto na 1,0875 USD, blizu najniže vrijednosti u mjesec.

Jačanje dolara zahvaljuje se signalima iz amerićke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), da će agresivno zaoštriti monetarnu politiku kako bi suzbila inflaciju, koja se posljednjih mjeseci kreće na najvišim vrijednostima u 40 godina.

Fed je u martu povećao ključne kamatne stope prvi put od 2018. godine, za 0,25 procentnih poena, a već u maju vjerovatno će ih povećati za dodatnih 0,5 procentnih poena.

Zapisnik s nedavne sjednice Fed-a pokazao je da bi se mogla zaređati agresivna povećanja kamata na sjednicama narednih mjeseci, kao i da je postignut načelni dogovor da bi se Fed-ove bilanse, koje su u borbi s koronakrizom nabujale za nekoliko biliona USD, mogle smanjivati za 95 milijardi USD mjesečno.

Sve to pokazuje da je Fed spreman za agresivniji napad na inflaciju nego što se očekivalo.

S druge strane, japanska centralna banka još će neko vrijeme voditi popustljivu monetarnu politiku kako bi podržala oporavak privrede, uprkos jačanju inflacionih pritisaka.

Japanska centralna banka već neko vrijeme kupuje državne obveznice kako bi zadržala kamate na niskim nivoima, a zbog toga jen slabi prema američkoj valuti.

Slična je situacija i sa Evropskom centralnom bankom. Zapisnik s posljednje sjednice pokazao je da su čelnici te banke zabrinuti jer je inflacija u eurozoni u martu dostigla rekordnih 7,5 odsto.

No, kako je jasno da će rat u Ukrajini usporiti oporavak ekonomija eurozone, čelnici ECB-a još nijesu spremni za povećanje kamatnih stopa. Zbog toga je euro pod pritiskom u odnosu na dolar.

