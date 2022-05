Dogovorena intenzivnija saradnja u oblasti turizma između Crne Gore i Azerbejdžana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) i Udruženje turističkih agencija Azerbejdžana dogovorile su uspostavljanje saradnje u oblasti turizma između dvije države, a razmatra se i potpisivanje memoranduma.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković sa saradnicima održala je sastanak sa predstavnicima Udruženja turističkih agencija Azerbejdžana u cilju uspostavljanja efikasnog okvira saradnje u turizmu između Crne Gore i Azerbejdžana.

Na sastanku je dogovoreno uspostavljanje saradnje između NTO i Udruženja turističkih agencija Azerbejdžana, te se razmatra i potpisivanja memoranduma. Takođe, dogovoreni su naredni koraci u saradnji, kao što je organizacija studijskih grupa medija i influensera, kao i druge promotivne aktivnosti koje će podići vizibilnost destinacije na ovom tržištu.

„Tokom sastanka je pomenuto i potpisivanje memoranduma između asocijacije hotela Crne Gore i Azerbejdžana, kao i online uključivanje azerbejdžanske turističke privrede tokom sljedeće sjednice Odbora za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore (PKCG)“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je pomenuto da će tokom ljetnje turističke sezone azerbejdžanska nacionalna avio kompanija Azerbaijan Airlines imati direktne čarter letove na relaciji Tivat-Baku.

Udruženje turističkih agencija Azerbejdžana je osnovano 2019. godine s ciljem unapređenja saradnje između turističkih agencija te države, saradnje privatnog i javnog sektora, dostupnosti turističkih informacija, izrgadnje kapaciteta i upravljanja kvalitetom turističkih usluga.

Trenutno broji 113 članova, predstavnika kvalifikovanih i sertifikovanih turističkih agencija u Azerbejdžanu, sa stalnom tendencijom rasta broja članova. Udruženje je partner sa Državnom agencijom za turizam, Turističkim biroom Azerbejdžana, Udruženjem turskih turističkih agecnija (TURSAB), kompanijom Turkish Airlines, Buta Airways i drugima, a od skoro i pridruženi član Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija.

Sastanku su, pored Tripković Marković, prisustvovali predsjednik Udruženja turističkih agencija Azerbejdžana Rufat Hajiyev, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Udruženja turističkih agencija Shanin Gurbanov, direktor Kulturno-ekonomskog centra Azerbejdžana-Crna Gore Seyran Mirzazada, kao i predstavnik turističke agencije članice Udruženja Pasha travel Isgandar Aliyev.

Na sastanku su bili i predsjednik Odbora za turizam i ugostiteljstvo PKCG Ranko Jovović, potpredsjednik Odbora za turizam i ugostiteljstvo PKCG Luka Bulatović, predsjednik Udruženje hotelijera Crne Gore Nikola Pejović, potpredsjednica Udruženja hotelijera Crne Gore Zorica Kovačević, saradnik za strateško planiranje u NTO Vuk Đukić i direktor Adiratic Concierge Montenegro, Ognjen Sekulović.

