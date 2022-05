Dodijeljene godišnje nagrade AMM-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) dodijelila je danas godišnje nagrade najuspješnijim menadžerima i preduzetnicima za prošlu godinu.

Nagrada za najmenadžera u akcionarskim društvima pripala je predsjedniku Upravnog odbora (UO) Erste banke, Aleksi Lukiću, u velikim preduzećima izvršnom direktoru Bar Kod Shopa, Ilhanu Čičiću, a u srednjim menadžeru Ericssona Crna Gora, Maroju Delibašiću.

Za najmenadžere u malim preduzećima izabrani su generalni direktor za Zapadni Balkan – Affinity Balkans, Mišo Božić i osnivač i ovlašćeni zastupnik Ing Invest Danilovgrad, Ilija Radulović.

Najmenadžerka u mikro preduzećima je izvršna direktorica preduzeća Studio K, Slavica Komatina, a mladi menadžeri godine osnivač i izvršni direktor hercegnovske kompanije Primato P, Miloš Vučurović i osnivač/menadžer proizvodnje i prodaje kotorskog Niksen Čavor, Nikica Čavor.

Najmenadžerke u oblasti korporativnog upravljanja su generalna direktorica firme Delta M CG, Zorica Mišković Pavićević i generalna menadžerka hotela Ramada, Ivana Đurović.

Preduzetnici godine su osnivač i izvršni direktor Meso-Prometa Hilmija Franca i osnivač restorana Pod Volat Podgorica, Nedžad Lekić.

Najbolja institucija za obrazovanje i edukaciju menadžera je Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG), a nagrada za životno djelo dodjeljena je profesoru Nikoli Dragomanoviću.

Specijalno priznanje za doprinos menadžmentu u oblasti medija dodijeljeno je izvršnoj direktorici TV Vijesti i Daily Press, Marijani Kadić Bojanić.

Događaj je pod pokroviteljstvom Vlade, a generalni sponzor događaja je kompanija M:tel. Dodjeli nagrada je prisustvovao i premijer Dritan Abazović.

Kompanije na čijem su čelu izabrane laureatkinje i laureati, u prošloj godini su ostvarili izuzetne rezultate. Ukupan prihod je bio više od 195 miliona EUR, neto dobit blizu 19 miliona EUR, a investirale su oko 6,5 miliona EUR. Pomenute kompanije zajedno imaju blizu 1,6 hiljada zaposlenih.

