Do kraja godine kreće nova faza Hiljadu plus

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Realizacija nove faze projekta Hiljadu plus trebalo bi da počne do kraja godine, dok bi se dodjela vaučera mogla očekivati do kraja naredne, saopštio je generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Marko Čanović.

On je u Skupštini, odgovarajući na pitanja poslanika, kazao da su pregovori sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB) u završnoj fazi.

„Uvodimo neke novine u projekat, posebno vezano za stanove u starogradnji koji su u vlasništvu pojedinaca, tako da nećemo imati klasičnu ponudu, već će sve ono što je na tržištu moći da uđe u realizaciju projekta Hiljadu plus uz zadovoljavajuće kriterijume“, objasnio je Čanović.

On je rekao da će sama dinamika dodjele vaučera i finalne faze zavisiti od mnogo faktora.

„Nadamo se da ćemo projekat realizovati u potpunosti do kraja naredne godine. Kad kažem realizovati, mislim dodijeliti vaučere krajnjim korisnicima“, precizirao je Čanović.

Vrijednost projekta je 20 miliona EUR i radi se u saradnji sa bankama i građevinskim sektorom.

„Razmatramo i mogućnosti proširenja ciljnih grupa, ali u narednom periodu, kada razradimo sve te ideje i formalizujemo ih kroz podzakonski akt Zakona o socijalnom stanovanju, koji mora usvojiti Vlada, krenućemo u finalnu realizaciju, koja će biti najkasnije do kraja ove godine“, zaključio je Čanović.