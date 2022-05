Direktori preduzeća da podnesu ostavke i odustanu od otpremnina

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Prijestonica Cetinje pozvala je izvršne direktore preduzeća i ustanova u njenom vlasništvu da podnesu neopozive ostavke i odustanu od otpremnina zbog nedomaćinskog upravljanja i na taj način doprinesu stabilizaciji gradskih finansija.

Prijestonica Cetinje se, kako su saopštili njeni predstavnici, suočava sa brojnim finansijskim teškoćama i zaostalim dugovanjima naslijeđenim od prethodne vlasti.

Oni su naveli da neki od direktora preduzeća i ustanova u vlasništvu Prijestonice nijesu marili za to i obezbijedili su sebi nepristojno visoke otpremnine u slučaju odlaska sa funkcije.

“Ne bi nam bilo žao da su to menadžeri koje bi poželjele i takve kompanije kao što su Google ili Tesla, međutim radni rezultati jednog dijela izvršnih direktora se ogledaju u velikom minusu koji ostavljaju iza sebe”, dodaje se u saopštenju Prijestonice.

Oni su, kao primjer nebrige za novac građana Cetinja, naveli izvršnog direktora Komunalnog preduzeća, koji je, kako tvrde, u saradnji sa Odborom direktora, nakon poraza na posljednjim izborima, aneksirao ugovor o radu kako bi u slučaju odlaska iz kompanije uzeo oko 50 hiljada EUR na ime otpremnine, istovremeno ostavljajući dug samo po osnovu poreza i doprinosa u iznosu od oko tri miliona EUR.

„Pokazujući suštinski odnos prema novcu svih građana Cetinja, aneksom ugovora od 17. decembra prošle godine određeno je da mu se, umjesto 12, isplate 24 bruto zarade u slučaju odlaska s direktorske pozicije, što je oko 50 hiljada EUR. Uraditi ovako nešto u preduzeću i lokalnoj samoupravi sa dugom od više od 38 miliona EUR, gdje zaposleni ne mogu da ostvare penziju zbog duga većeg od 11 miliona EUR za poreze i doprinose, je nepristojno i bahato i najbolje pokazuje suštinski karakter bivše vlasti”, poručili su iz Prijestonice.

Borba za svaki euro gradskog novca će, kako su naveli, biti prioritet za novu gradsku upravu, a razvoj Cetinja jedina mjera patriotizma i uspjeha.

„Za novac građana Cetinja ćemo se boriti svim pravnim sredstvima ,jer mu je mjesto u budžetu grada, a ne u privatnim džepovima”, zaključuje se u saopštenju.

