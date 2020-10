Definisan način prodaje akcija u državnom vlasništvu putem berze

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Montenegroberza je definisala način prodaje akcija crnogorskih kompanija u vlasništvu državnih fondova, koje su Planom privatizacije za ovu godinu predviđene za prodaju putem berze.

Način prodaje tih akcija putem sistema berze definisan je u skladu sa zaključcima sa sastanka održanog 2. oktobra u prostorijama Komisije za tržište kapitala i u skladu sa tehničkim mogućnostima Montenegroberze.

„Akcijama u vlasništvu državnih fondova trguje se na posebnom segmentu pod nazivom Državne akcije iz plana privatizacije, a u sklopu postojećih tržišta berze“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Montenegroberze.

Simboli za trgovinu tim akcijama imaju oblik kao standardni simboli za trgovanje uz dodatak “-PP”, odnosno u skladu sa Planom privatizacije.

U sistemu berze su kreirani simboli METP-PP za Metal produkt Podgorica, MOTU-PP za Montenegroturist Budva, CGCP-PP za Crnagoracoop Danilovgrad, NDKP-PP za Novi duvanski kombinat i KOPR-PP za Kotor-Projekt.

Na Montenegroberzi su objavili i raspored trgovanja koji podrazumijeva zatvoreno tržište do osam sati i 30 minuta, tržište prije otvaranja u intervalu od osam sati i 30 minuta do 14 sati, otvoreno tržište od 14 sati do 14 sati i dva minuta i zatvoreno tržište u 14 sati i dva minuta.

Kada je u pitanju način trgovanja, iz Montenegroberze su objasnili da kupovni nalozi moraju količinom odgovarati prodajnom nalogu i da se transakcija sklapa po najboljoj kupovnoj cijeni.