Damjanović dao preporuku za Medojevića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Pokreta za promjene, Nebojša Medojević, ima puni kapacitet da bude član borda direktora Prve banke, kako u funkciji kontrole poslovanja i unapređenja rada, tako i zaštite interesa manjinskih akcionara, saopštio je direktor Uprave prihoda i carina, Aleksandar Damjanović.

Damjanović je, u preporuci za izbor Medojevića za člana borda direktora Prve banke, naveo da je tokom obavljanja funkcije predsjednika skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, u peridu 2008. do 2016. godine, imao priliku da blisko sarađuje sa Medojevićem, koji je u tom periodu bio član tog tijela.

„Medojević je, bez obzira na političke i ideološke razlike među članovima Odbora, a što i jeste imanentno svakom demokratskom parlamentu, svojim ukupnim angažmanom, dao nemjerljiv doprinos radu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet“, naveo je Damjanović u preporuci koja je medijima proslijeđena iz Pokreta za promjene.

On je dodao da je Medojević obimom i kvalitetom učešća na sjednicama uticao na izuzetno kvalitetan i transparentan rad tog skupštinskog radnog tijela.

„Dobar dio sjednica, odnosno rada Odbora, između ostalog je bio posvećen i kompleksnim pitanjima iz oblasti bankarskog i finansijskog poslovanja, razmatranju brojnih predloga zakona iz tih oblasti, predlaganju zaključaka i donošenju odluka, kao i održavanju brojnih saslušanja odgovornih iz bankarskog i finansijskog sistema“, kazao je Damjanović.

On je saopštio da je Medojević svojim znanjem, vještinama i kompetencijama dao veliki doprinos da se ta pitanja otvore i rješavaju u interesu građana i države.

