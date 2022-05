Damjanović: Bez aranžmana sa MMF-om ako uslov budu manja socijalna davanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) neće biti ukoliko preduslov za to bude smanjenje dostignutog nivoa socijalnih i drugih prava, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

„Dok sam na ovoj poziciji, neće biti smanjeno nijedno dostignuto socijalno, niti pravo koje se tiče zarada i penzija, a potrudiću se da ih povećam“, rekao je Damjanović u Skupštini odgovarajući na pitanje poslanice Zdenke Popović u ime Kluba poslanika Demokrate – Demos – Mir je naša nacija.

Damjanović je rekao da će na prihodnoj strani tražiti dodatne prihode, da vide šta je sa sivom ekonomijom i može li se tu uraditi više.

On je naveo i podatak da su depoziti, bez zlata, na kraju prošle godine iznosili 464 miliona EUR, a 26. maja 299 miliona EUR.

„Znači, oni se tope, i zbog tih depozita koji se tope, koji nijesu pali s Marsa, nego su posljedica zaduženja, dužni smo da budemo oprezni i da negdje razmišljamo o eventualnoj dodatnoj akumulaciji“, dodao je Damjanović.

On je odgovarajući na pitanje predsjednika Kluba Demokratski front – Pokret za promjene, Branka Radulovića, kazao da Crna Gora treba da ima robne rezerve.

„Nadam se da će se u nekom najkraćem mogućem roku na nivou resornih ministarstava i Vlade donijeti odluka. To će biti moj stav, da se ide u tu priču. Nije to preskupo da se završi. To takozvano prvo punjenje robnih rezervi košta, poslije se to nadomješta i otpušta kako to već rade robne rezerve širom svijeta, i kako smo nekad i mi to imali“, zaključio je Damjanović.

