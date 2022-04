Crna Gora će postati centar za inovacije u blokčejn tehnologiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora nastoji da postane centar inovacija u blokčejn tehnologiji, sa naglaskom na sve prednosti legitimne industrije koje će donijeti atraktivni propisi, saopštio je ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić.

On je bio domaćin delegaciji eminentnih svjetskih stručnjaka, koji su došli da pomognu Ministarstvu pri izradi zakonske regulative neophodne za privlačenje investicija u ovom sektoru.

U Crnoj Gori, kako je saopšteno iz Ministarstva, trenutno borave Vitalik Buterin, Vlad Zamfir, Anuj Das Gupta, Boris Mamlyk, Tianhing Zhen, John Haskell i Johnatan Levi, koji će, zajedno sa Spajićem, učestvovati u srijedu na panelu o kripto valutama i blokčejnu.

Spajić je tokom sastanka istakao značaj regulisanja ove oblasti za privlačenje kapitala, ali i zaštitu korisnika i investitora.

“Nevjerovatne mogućnosti koje blokčejn tehnologija pruža se moraju iskoristiti. Ona nije prepoznata u našem zakonodavstvu i upravo zbog toga želimo da stvorimo zakon, bolji od najboljeg, koji trenutno postoji u svijetu i budemo lider u digitalizaciji finansija. Ubijeđen sam da ćemo biti u mogućnosti da privučemo milijarde EUR investicija i otvorimo hiljade sjajno plaćenih radnih mjesta za naše mlade”, smatra Spajić.

On se osvrnuo i na uslove rada koje donosi novo okruženje.

“Omogućićemo svima koji imaju inovativne ideje i volju da ih realizuju, da koriste nove i alternativne izvore finansiranja. Takođe, okvirne plate u ovom sektoru su do deset puta veće u odnosu na prosječnu platu u Crnoj Gori. Kako bismo imali jasne zakonske okvire koji će kreirati jasan i efikasan put, pomoći će nam naši prijatelji, koji su praktično tvorci kripto svijeta kakvog danas znamo”, naveo je Spajić.

On je poručio da uz atraktivnu, ali strogu zakonsku regulativu, prioritet ostaje smanjenje sive ekonomije u svim oblastima i praćenje novčanih tokova.

„Crna Gora nastoji da postane centar inovacija u blokčejn tehnologiji sa naglaskom na sve prednosti legitimne industrije koje će donijeti atraktivni propisi. Posvećeni smo tome da one koji su uključeni u kriminalne aktivnosti u ovom sektoru privedemo pravdi, koristeći potencijalno bilo koja sredstva koja su nam data zakonom“, rekao je Spajić.

Iz Ministarstva su naveli da će naziv panela u srijedu biti „Budućnost sad! Nova era crnogorskih finansija“.

„Zbog velikog interesovanja prvobitna lokacija je zamijenjena za salu u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru, kako bi što više ljudi imalo priliku da prisustvuje događaju. Za one koji nisu u mogućnosti da prisustvuju, obezbijeđen je prenos putem linka koji ćemo blagovremeno poslati“, rekli su iz Ministarstva.

