Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bugarska i Rumunija žele da pomognu Crnoj Gori da nadomjesti nedostatak osnovnih životnih namjernica, kazao je premijer Zdravko Krivokapić.

Krivokapić je u Sofiji, nakon bilateralnih sastanaka sa premijerima Bugarske i Rumunije, kazao da se nada da su danas uspjeli da dogovore da se što prije aktiviraju avio linije Sofija – Podgorica, Varna – Tivat i jedna linija koja će, kako je naveo, najvjerovatnije biti Temišvar – Tivat.

„Govorili smo o tom povezivanju za buduće djelovanje dobrih komunikacionih veza Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Grčke i Rumunije. Taj koridor o kom smo mi pričali je vezan za Jonsko-jadranski autoput koji bi obezbijedio cirkulaciju u tom domenu“, rekao je Krivokapić.

Kako je naveo, drugi dio razgovora je vezan za energetiku.

„Energetska kriza je pokazala nedostatke, pogotovo u državama koje su vezane za korišćenje gasa kao glavnog energenta“, rekao je Krivokapić.

Krivokapić je rekao da Crna Gora nema tih problema, ali da je to bio podsticaj da pokrenu pitanje koje se tiče izgradnje Jadransko-jonskog gasovoda.

„I onoga što Crna Gora ima kao veliku mogućnost, a nekako je nijesmo iskoristili, a to je Luka Bar, koja bi mogla da bude jedan dobar terminal za tečni gas“, dodao je Krivokapić.

On je istakao da je još jedan značajan element bila priča oko nestašice poljoprivrednih proizvoda.

„Bugarska i Rumunija su iskazale želju da pomognu Crnoj Gori u tom dijelu, da nadomjesti nedostatak osnovnih životnih namjernica, jer u ovom trenutku Crna Gora ima najveću zavisnost od Srbije“, kazao je Krivokapić.

Kako je kazao, uvijek je dobro imati alternativna rješenja i nada se da je Crna Gora našla dobrog partnera.

On je istakao da Crna Gora nema upravljanje robnim rezervama.

„Rumunija nam je iskazala maksimalnu podršku da taj dio rješavamo zajednički i zato će vrlo brzo ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović imati priliku da se sastane sa ministrom ekonomije Rumunije i da dogovore potencijalne veze i mogućnosti“, rekao je Krivokapić.

Krivokapić je dodao da su razgovarali o potrebi izgradnje modularne industrije.

To znači, kako je pojasnio, da četiri države, svaka u svom dijelu, imaju određeni modul, koji na kraju predstavlja jedan zajednički proizvod koji daje dodatnu vrijednost.

„To je u ovom trenutku najviše vezano za namjensku industriju, ali se može realizovati u bilo kom drugom segmentu“, dodao je Krivokapić.

