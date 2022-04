Britanski ministar posjetio Slobodnu zonu Luke Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) ostvarila je u prvom kvartalu ove godine rekordnu naplatu carinskih prihoda od preko 196 miliona EUR, kazala je vršiteljka dužnosti direktorice Uprave, Milena Petričević.

Ona je to rekla na sastanku sa visokim predstavnicima delegacije Ujedinjenog Kraljevstva iz Londona, ministrom Majklom Elisom i predstavnicima Britanske ambasade u Podgorici i britanske Uprave prihoda i carina (HMRC), koji je danas održan u Carinarnici UPC u Baru.

Iz UPC su rekli da je Petričević sa saradnicima upoznala Elisa i druge predstavnike britanske Vlade i Ambasade u Podgorici sa rezultatima Uprave tokom proteklih pet mjeseci, a posebno u prvom kvartalu ove godine.

„Rezimirani su posebni rezultati rekordne naplate carinskih prihoda od preko 196 miliona EUR u prvom kvartalu ove godine, što je u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu više za 42 odsto, a u odnosu na rekordnu 2019, naplata je veća za 25,3 odsto“, naveli su iz UPC.

Kako su kazali, kao rezultat pojačanih mjera carinskog nadzora, evidentiran je i značajan rast naplate prihoda po osnovu akciza na duvan i duvanske proizvode, i to čak 155 posto veći u odnosu na isti uporedni period 2019. godine.

„Odluka Vlade o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone Luke Bar i njena dosljedna i blagovremena primjena od carinskih organa, rezultirala je popisom zaliha duvanskih proizvoda i cigareta u skladištima korisnika Slobodne zone kojima su određeni rokovi za otpemanje zatečenih zaliha iz Slobodne zone, zavisno od popisane količine kod pojedinačnih držaoca cigareta“, kaže se u saopštenju.

Iz UPC su rekli da je posebno istaknut napredak u vođenju evidencije o unošenju, odnosno iznošenju, robe iz Slobodne zone Luke Bar i elektronska komunikacija putem VS 400 poruke kroz carinski informativni sistem.

Kako su naveli, u dijelu zaplijene narkotika i nedozvoljenih supstanci, istaknuto je sedam zaplijena u ovoj godini od čega marihuane tri zaplijene, ukupne težine 848,2 kilograma (kg), 500 kg kokaina, 2,3 kg heroina, 20 kg hašiša, 38 komada ekstazija i 0,0134 metamfetamina.

Iz UPC su rekli da je, imajući u vidu značajnu pažnju koju kroz Fond za konflikt, stabilnost i bezbjednost britanske Vlade (CSSF) Ujedinjeno Kraljevstvo poklanja aktivnostima na suzbijanju ozbiljnog organizovanog kriminala, posjeta Slobodnoj zoni u Luci Bar bila prilika da se Elis sa saradnicima upozna sa ostvarnim rezultatima.

„Kao i sa budućim planovima za zajedničke programske aktivnosti, između ostalih, učestvovanju u zajedničkom operativnom timu, u okviru programa Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) i Svjetske carinske organizacije (WCO) „Program kontrole kontejnera u Luci Bar““, navodi se u saopštenju.

Petričević je zahvalila britanskoj Upravi prihoda i carina na međunarodnoj carinskoj saradnji i pružanju raznih vidova podrške u oblasti sprečavanja krijumčarenja i drugih oblika prekograničnog kriminala.

Navodi se da je ostvarena obostrana razmjena velikog broja podataka i informacija, posredstvom međunarodnih baza podataka, a shodno zaključenom Memorandumu o razumijevanju o saradnji i uzajamnoj pomoći u oblastima prestupa u poreskom i carinskom postupanju,

koji su od uzajamnog interesa za organe Ujedinjenog Kraljevstva i Crne Gore.

„Fokus naših službi, ali i niza sprovedenih međunarodnih operacija, podrazumijevaju veliki broj informacija i podataka o nedozvoljenom kretanju i nezakonitoj trgovini psihoaktivnim supstancama, drogom, prekursorima, vatrenim oružjem, naftnim derivatima, kulturnim dobrima, duvanskim proizvodima i cigaretama, falsifikovanom robom“, istakla je Petričević.

Navodi se da je u duhu Memoranduma o razumijevanju o saradnji sa nadležnim organima Ujedinjenog Kraljevstva potpisanog 5. marta 2019. godine u Londonu, kao izraz jačanja povjerenja, međusobnog razumijevanja i uvažavanja ovlašćenja, odgovornosti i potreba, na sastanku razgovarano o budućoj saradnji u pravcu afirmisanja poštovanja nacionalnih zakona, propisa i sprovođenje nacionalnih procedura zemalja potpisnica.

Iz UPC su rekli da su tokom sastanka demonstrirane izvanredne performanse najsavremenijih uređaja, koje Uprava posjeduje zahvaljujući donacijama HMRC-a, britanske Granične uprave i Britanske ambasade.

„Pored unapređenja nivoa opremljenosti uređajima i adekvatnom opremom, fokus je stavljen i na nadgradnju i proširenje prostornih i administrativnih kapaciteta, a sve u cilju dostizanja standarda savremenih carinskih službi Evropske unije“, kaže se u saopštenju.

U toku je, kako se navodi, realizacija adaptacije zgrade Carinarnice Bar i Carinske filijale Putnički terminal Bar.

Petričević je, u ime UPC, zahvalila Britanskoj ambasadi i predstavnicima HMRC na stalnom prisustvu i podršci u iznalaženju rješenja i prevazilaženju složenih pitanja nacionalne bezbjednosti i izazova koji stoje pred carinskom službom Crne Gore.

„Posebnu zahvalnost Britanskoj ambasadi u Podgorici, ambasadorki Karen Medoks i partnerima HMRC, UPC iskazala je na podršci u definisanju pravnog okvira, u dijelu jačanja kontrole i analize rizika“, zaključuje se u saopštenju.

