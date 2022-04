Bivši radnici MA u ponedjeljak protestuju ispred nadležnih ministarstava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši zaposleni Montenegro Airlines-a (MA) najavili su da će radikalizovati proteste i okupiti se u ponedjeljak ispred ministarstava kapitalnih investicija i finansija i socijalnog staranja, na Rimskom trgu u Podgorici.

Bivši zaposleni okupljanje su zakazali za 12 sati.

“Prisutnima će se obratiti predstavnici radnika i ponoviti zahtjeve vezane za neisplaćene zarade, nepovezani radni staž i otpremnine, kao i opstrukcije od nadležnih ministarstava i institucija”, navodi se u saopštenju.

Bivši zaposleni su najavili da će argumentovano prozvati odgovorne za postojeće stanje u crnogorskoj avijaciji, “kao i adekvatno pozdraviti ministre odlazeće Vlade, u skladu sa iskazanom empatijom prema bivšim radnicima i njihovim porodicama”.

Oni su pozvali sve bivše zaposlene MA da zajedno sa porodicama i prijateljima pomognu u ostvarivanju njihovih prava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS