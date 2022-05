Beskamatni krediti kod odabranih trgovaca u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – NLB banka je za klijente svih banaka u Crnoj Gori obezbijedila beskamatni kredit na licu mjesta, koji se odobrava u prodavnici u iznosu do pet hiljada EUR do 36 rata.

Banka, kako su saopštili njeni predstavnici, ima saradnju za odobravanje ovih kredita kod više od 25 trgovaca u zemlji.

“Mudra kupovina je imperativ kako biste uštedjeli, a uz kredit koji se odobrava u prodavnici u iznosu do pet hiljada EUR, do 36 mjeseci otplate, i za koji ne plaćate kamatu, štedite i vrijeme i novac”, navodi se u saopštenju.

Uz jednostavnu i brzu proceduru odobrenja putem ovog kredita, klijenti mogu ostvariti dodatne povoljnosti kod odabranih partnera.

Kredit na licu mjesta mogu koristiti svi građane bez obzira na banku u kojoj primaju platu.

Odobrava se uz ovjerenu potvrdu o zaposlenju i visini primanja i administrativnu zabranu i lični dokument.

NLB banka je u maju pokrenula promotivnu akciju NLB Karavan u kojoj će obići partnere kod kojih se može koristiti kredit na licu mjesta i ponuditi dodatne povoljnosti.

Putovanje je počelo u ponedjeljak, a prva stanica je salon namještaja Grand.

Svi kupci koji od ponedjeljka do petka obave kupovinu posredstvom kredita na licu mjesta ostvariće popust od pet odsto.

Ukoliko vrijednost kupovine iznosi 2,5 hiljade EUR ili više, obezbijeđena je i besplatna isporuka do vrata doma.

U narednim mjesecima NLB Karavan će posjetiti i poznate radnje Entext, Tempo, Ramond, Okov, Enza home, Beko, Cerovo, Nivel, Tehnoplus, JYSK, Multicom, kod kojih će takođe biti obezbijeđene dodatne povoljnosti koje će važiti tokom promotivnog perioda.

“NLB Karavan je takođe prava prilika da na jednom mjestu osim atraktivne ponude građani dobiju i konkretne finansijske savjete, iz prve ruke, jer će tokom promotivnih dana na prodajnim mjestima biti na raspolaganju i iskusni finansijski savjetnici NLB banke”, dodaje se u saopštenju.

U ovoj godini NLB banka će nastaviti da širi mrežu trgovaca kod kojih se može koristiti kredit na licu mjesta.

Reprezentativni primjer kredita na licu mjesta:

Za iznos kredita od 3.000 EUR i rok otplate 24 mjeseca, kamatne stope na godišnjem nivou iznose: nominalna kamatna stopa (NKS) je 0%, efektivna kamatna stopa (EKS) 0.00%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 0% iznosa kredita (0 EUR), naknada za 1 mjenicu (0 EUR), naknada za upit u Kreditni registar CBCG (RKB) (0 EUR). (Ukupno 0 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 3.000 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 125 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se korisnik obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne naknade koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr. troškovi polise osiguranja i sl.). EKS je važeća na datum informativnog obračuna 02.10.2020. godine.

