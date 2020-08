Avionima Air Serbia ponovo do Crne Gore

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Air Serbia će od srijede letom na relaciji Beograd – Tivat ponovo uspostaviti vezu sa crnogorskim primorjem.

Nacionalna avio-kompanija Srbije će realizovati i prvi let iz srpske prijestonice ka Podgorici istog dana. U planu je da se do kraja ljetnje sezone obavi najviše 296 letova na linijama do Crne Gore, prenosi B92.

Generalni direktor Air Serbia, Duncan Naysmith, kazao je da je veoma zadovoljan što su se stekli uslovi za ponovno uspostavljanje avio-saobraćaja do Tivta i Podgorice.

“Planirano je da naši putnici do kraja ljetnje sezone imaju na raspolaganju gotovo 60 hiljada sjedišta na linijama između Srbije i Crne Gore”, rekao je Naysmith.

On je dodao da će Air Serbia nastaviti da pažljivo prati razvoj situacije i da će saobraćaj sa Crnom Gorom kontinuirano prilagođavati eventualnim promjenama u ograničenjima putovanja i tražnji.

Prema trenutnom redu letjenja, planirano je da Air Serbia ka Podgorici saobraća do 15 puta sedmično. Na liniji do Tivta, planirano je da nacionalni

avio-prevoznik Srbije leti do 16 puta sedmično.

Air Serbia će od 21. avgusta ponovo uspostaviti i letove između Niša i Tivta. Letovi će se obavljati dva puta sedmično, petkom i nedjeljom, do 20. septembra.