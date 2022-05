Aprilska potrošnja deset odsto niža od martovske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Korisnici elektrodistributivnog sistema u aprilu su preuzeli ukupno 231,01 milion kilovat sati (kWh) električne energije, što je deset odsto manje u odnosu na martovsku potrošnju, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Potrošnja u aprilu je četiri odsto više u odnosu na energiju preuzetu tokom istog prošlogodišnjeg perioda.

Najviše električne energije, oko 35 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada, Tuzi i Cetinja.

„Očitano je ukupno 397,13 hiljada brojila ili 93 odsto od ukupnog broja. Neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni“, rekli su iz CEDIS-a.

Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto.

Ekipe Sektora za održavanje su u aprilu realizovale 2,06 hiljada intervencija na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektroenergetskih objekata iznosila je oko 256 hiljada EUR.

Na distributivnu mrežu su tokom aprila priključena 172 nova korisnika.

Tokom prethodnog mjeseca potpisani su ugovori za nabavku šest transformatora za trafostanice naponskog nivoa 35/10kV na području Cetinja, Ulcinja, Herceg Novog i Kotora, ukupne vrijednosti oko 484 hiljada EUR.

Na nivou sekundarne mreže realizovano je devet projekata, od kojih je najviše sredstava, oko 115 hiljada EUR, izdvojeno za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV (prema DUP-u “Univerzitetski centar”) u Podgorici.

Prethodnog mjeseca na području Crne Gore je ugrađeno 19 novih, elektronskih brojila. Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 338 hiljada, čime je pokriveno preko 80 odsto konzuma.

Osnovna djelatnost CEDIS-a je distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za oko 424 hiljade korisnika na području Crne Gore.

