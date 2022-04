Aktuelne cijene struje bi mogle uvećati gubitak CEDIS-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gubitak Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) bi do kraja godine mogao premšiti 20 miliona EUR, ukoliko kompanija nastavi da nabavlja električnu energiju po aktuelnim cijenama, saopštio je njegov izvršni direktor Vladimir Čeđenović.

„Ako nastavimo da nabavljamo električnu energiju po aktuelnim cijenama, dobijenim od Elektroprivrede (EPCG) u iznosu od 116 EUR za megavat sat (MWh), gubitak CEDIS-a će premašiti 20 miliona EUR do kraja godine. Zato očekujemo pomoć od države, kao što su uradile mnoge druge zemlje, i iskreno vjerujem da će se sagledati sve mogućnosti po tom pitanju“, kazao je Čađenović u intervjuu Vijestima.

On je objasnio da CEDIS nije mogao da pokrije prošlogodišnji gubitk uzimanjem kredita, jer je kompanija već zadužena 26 miliona EUR za investicione projekte ugradnje brojila i rekonstrukciju niskonaponske mreže, ali i zbog toga što se ne nazire kraj visokim cijenama struje na tržištu.

Čađenović je dodao da u kompaniji čekaju odluku EPCG o knjižnim odobrenjima za prvi kvartal, nakon čega će sagledati poslovni rezultat za prva tri mjeseca.

”Na cijenu električne energije na berzi ne možemo uticati, a globalna energetska i ekonomska kriza utiču na CEDIS. Zabrinjava što se stabilnost na tržištu električne energije ne nazire, jer je od početka godine prosječna cijena na berzi 223 EUR po megavat satu, a nakon ukrajinske krize, cjenovne turbulencije se ubrzano prelivaju i zahvataju gotovo sva tržišta robe i usluga“, rekao je Čađenović.

On je kazao da procjena rezultata za ovu godinu opredjeljujuće zavisi od cijene električne energije za pokrivanje gubitaka.

Čađenović je saopštio da je kompanija likvidna, ali da će njena likvidnost biti ugrožena ako se cijena električne energije ne dovede na nivo odobrene od Regulatorne agencije za energetiku (RAE) i ne pokriju gubici iz prošle godine nastali po istom osnovu.

To bi, kako je naveo, ugrozilo i izmirenje obaveza prema dobavljačima.

Čađenović je rekao da CEDIS ne može samostalno prevazići situaciju u vezi sa pokrivanjem prošlogodišnjeg gubitka, zbog čega bi problem trebalo rješavati na nivou glavnih aktera u toj oblasti, Vlade, resornog ministarstva i EPCG, kroz ograničavanje cijene električne energije za potrebe nacionalnog konzuma.

On je podsjetio da se CEDIS prvi put u avgustu prošle godine obratio EPCG u vezi sa knjižnim odobrenjem, odnosno smanjenjem cijene za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu.

„Kako je vrijeme prolazilo, a knjižno odobrenje, odnosno umanjenje cijene nije realizovano, priča je krenula u pravcu pokrivanja gubitka, jer je kalendarska godina završena. Načelno, radi se o istoj stvari, jer EPCG i CEDIS posluju kao grupa, te je iskazani gubitak CEDIS-a po osnovu nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka direktno postao iskazani dobitak EPCG, dok konsolidovani bilansi EPCG grupe u svakoj varijanti ostaju nepromijenjeni“, objasnio je Čađenović.

On je dodao da pozajmica ili uzimanje komercijalnog kredita definitivno nije bila opcija, prevashodno zato što CEDIS ima obaveze po osnovu ranije preuzetih kredita, ali i zato što se ne nazire kraj visokim cijenama struje.

