Abazović: Želimo još veće plate i penzije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je posvećena afirmaciji radničkih prava, poboljšanju uslova rada, zaštiti dostojanstva, stvaranju uslova za povećanje plata, ali i penzija nekadašnjih radnika koji su izgradili Crnu Goru, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“Želimo da unaprijedi poslovni ambijent novim investicijama i ulaganjima, naročito zdravim privrednim projektima zasnovanim na održivosti i “zelenoj” politici”, kazao je Abazović povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, naveo da nas simbolika Prvog maja obavezuje da uložimo dodatne napore kako bi se poboljšali uslovi u kojima se odvijaju poslovne aktivnosti, zaštitilo dostojanstvo svih činilaca radnog procesa, ali i da iskažemo poštovanje prema radnicima koji su doprinijeli razvoju Crne Gore.

“Cilj Vlade je da, uprkos globalnoj krizi, snažnije i konkretnije pokrene investicioni proces u pravcu realne diverzifikacije naše privrede i ekonomskog prosperiteta Crne Gore”, zaključio je Abazović.

