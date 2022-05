Abazović: Vlada ostaje pri programu Evropa sad

Podgorica, Davos, (MINA-BUSINESS) – Vlada ostaje pri programu Evropa sad, poručio je premijer Ditan Abazović i dodao da je potrebno napraviti jasnu analizu i dugoročni ili srednjoročni plan o tome kako Crna Gora može da postavi zdrave temelje i nastavi ekonomsku reformu.

On je nakon sastanka na visokom nivou sa regionalnim i evropskim liderima iz svijeta politike i biznisa, kao i predstavnicima brojnih međunarodnih organizacija, na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, kazao da Vlada ostaje pri programu Evropa sad i da će sve servisirati na vrijeme.

„Međutim, da bi se sve servisiralo na vrijeme moraju da postoje jasni bilansi. One obaveze koje nijesmo isplaćivali prethodnih godina, moraju u jednom trenutku doći na naplatu”, kazao je Abazović.

On je, komentarišući najavu ministra finansija, Aleksandra Damjanovića, o suštinskom rebalansu budžeta u julu, rekao da je to jedan odgovoran pristup.

„Lako je propagirati populizam i govoriti kako ćemo trošiti novac, ali je mnogo teže stvarati novu vrijednost i objašnjavati i stvoriti situaciju da mi novac zaradimo. Da bi bilo šta mogli da potrošimo, treba sa druge strane da zaradimo novac. Mislim da taj pristup nije baš ranije bio aktuelan i mene raduje da ministar finansija želi da objasni situaciju kakva jeste“, poručio je Abazović.

Na pitanje kako međunarodni biznis partneri vide Crnu Goru kao turističku destinaciju, Abazović je odgovorio da smatra da vidljivost destinacije nije dovoljna i da se mnogo jače i snažnije mora raditi na međunarodnoj promociji.

“Mnogi ljudi koje sam pitao da li su bili u Crnoj Gori, kazali su da nijesu nikada. Jedan dio nije čuo za Crnu Goru, a drugi nijesu sigurni kakav vid turizma se dešava u Crnoj Gori – da li je isključivo vezan za primorje i more, ili ima još nečega pored toga”, naveo je Abazović.

On je poručio da je suština podizanja crnogorske turističke privrede da se ljudi prvi put dovedu u Crnu Goru.

„Oni onda postaju najbolji reklameri i propagatori Crne Gore. Definitivno je zaključak da dovoljno ljudi ne zna za Crnu Goru”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, prioritet je da se stvara nova vrijednost, dovode kompanije, otvaraju nove industrije i tržišta i brže djeluje kao administracija.

„Mi smo zemlja od 600 hiljada stanovnika, tako da bi sa malo investicija, ali zdravih, dali jedan podsticaj razvoju. Potrebno je investirati i u infrastrukturu koja se odnosi na zelenu energiju. Turizam ostaje prioritetan, ali da bi on funkcionisao moramo da imamo bolje aeroorome, možda još neki u Crnoj Gori, i bolje puteve“, rekao je Abazović.

On je dodao da su na samitu govorili o rastućoj ekonomskoj krizi usljed inflacije i problema koji su se desili na tržištu.

„Teška je godina pred svim državama. Mislim da Crna Gora treba jako ozbiljno da razmotri kako najbolje možemo postaviti sistem da on odgovori svim izazovima u narednom periodu“, naveo je Abazović.

On je rekao i da se sastao sa predsjednikom Vlade Luksemburga i da se može očekivati da jedna luksemburška kompanija uskoro započne rad u Crnoj Gori i otvori 50 novih radnih mjesta.

